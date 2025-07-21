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Katamaran 21 июля 2025, 11:33 47 Судостроение и судоходство
СЗ «Сталкер» построил сухогрузную баржу-площадку РЕКГ.107
Судостроительный завод «Сталкер» (Архангельская область) построил сухогрузную баржу-площадку для перевозки генеральных грузов проекта РЕКГ.107.
Класс судна РКО — Р1,2.
Основные характеристики:
Длина габаритная — 74,74 м
Ширина габаритная — 16,30 м
Высота борта - 2,3 м
Грузоподъемность — 1800 т
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Источник: rfclass.ru
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