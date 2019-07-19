МПК «Сырный дом» ввел цех по нарезке и фасовке сыров в Воронежской области

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Молочно-производственная компания «Сырный дом» запустила в эксплуатацию собственные мощности по нарезке и фасовке сыров. Объем инвестиций в реализацию проекта составил около 130 млн рублей.

Новый цех площадью 800 кв. м расположился в Рамонском районе Воронежской области на территории МК «Богдановский».

Плановая мощность линий — до 100 ударов в минуту, они способны производить до 10 тонн готовой продукции (брусков фиксированного веса) в смену. Таким образом, в сутки будет выпускаться до 20 тонн продукции (600 тонн в месяц). Такой мощности достаточно для удовлетворения как текущих потребностей компании в нарезке и упаковке сыра, так и будущих — с учетом масштабных планов по увеличению объемов переработки молока. На плановые показатели компания собирается выйти в течение года.

Организация собственного производства фасованного продукта призвана избавить компанию от логистических издержек, так как ранее эти этапы проводились на сторонних площадках. Реализация проекта позволит значительно расширить рынки сбыта.

В ближайшее время на площадке завершится аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции стандарта FSSС 22000. Международный сертификат FSSC 22000 удостоверяет, что система менеджмента безопасности пищевых продуктов организации полностью соответствует всем требованиям FSSC 22000. Ценность сертификата заключается в том, что он является необходимым условием для осуществления поставок пищевой продукции международным пищевым компаниям и крупным ретейлерам, он дает уверенность в безопасности пищевой продукции, снижает риски в области безопасности пищевой продукции, а также совершенствует управление цепочками поставок.

МПК «Сырный дом» — это компания по производству высококачественных молочных продуктов, сыров и масложировой продукции с опытом работы более 15 лет. На сегодняшний день МПК «Сырный дом» занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке молочной продукции. В состав компании входят два собственных молокоперерабатывающих завода — «Ровеньки-маслосырзавод» и МК «Богдановский». ООО «Ровеньки-маслосырзавод» — самое крупное промышленное предприятие Ровеньского района Белгородской области мощностью до 400 тонн переработки сырья в сутки. Ассортимент производимой продукции составляет более 200 наименований.