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Производство

Карабашмедь запустила новую систему газоочистки

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Предприятие «Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская область, входит в группу «Русская медная компания») ввело в эксплуатацию современный комплекс очистки газов металлургического производства. Новое оборудование установлено в сернокислотном цехе завода и включает четыре высокопроизводительных мокрых электрофильтра. Агрегаты предназначены для очистки металлургических газов от пыли и других примесей для последующей утилизации. Фильтры уже вышли на проектную мощность и в настоящее время обеспечивают двухступенчатую очистку отходящих газов металлургического производства.

Новые электрофильтры запустили по окончании капитального ремонта химико-металлургического комплекса АО «Карабашмедь» в дополнение к шести действующим агрегатам. Это позволило увеличить пропускную способность сернокислотного цеха, которая необходима в связи с введением в эксплуатацию нового оборудования металлургического цеха предприятия — трех современных конвертеров Kumera с газоплотными и аспирационными напыльниками. Комментирует генеральный директор АО «Карабашмедь» Андрей Ханжин: «В результате проведенной в 2017-2019 гг. модернизации производственные мощности нашего предприятия выросли до 170 тыс. тонн черновой меди в год. Ввод в строй нового газоочистного оборудования позволил нам сбалансировать увеличение производительности металлургического цеха и пропускную способность системы газоочистки, чтобы минимизировать нагрузку на окружающую среду в соответствии с экологической стратегией предприятия и всей Группы РМК».
https://www.metalinfo.ru/ru/news/110080

Русская медная компания, Карабашмедь, новая система газоочистки
  • Сергей Ивженко
    22.07.1913:44:28

    Смотрю, Карабаш возрождается в новом экологическом качестве.

    #1145242
  • koncervator
    22.07.1914:03:28

    В Карабаше это надо было сделать оооочень давно. Я там был проездом лет 5 назад — абсолютно удручающее зрелище отвалов породы, лысых отрогов гор вокруг города, желто-красного цвета земли и ручьев по ней бегущих. Ну и сам город грязный и раздолбанный.

    #1145244
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