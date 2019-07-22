Карабашмедь запустила новую систему газоочистки

Предприятие «Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская область, входит в группу «Русская медная компания») ввело в эксплуатацию современный комплекс очистки газов металлургического производства. Новое оборудование установлено в сернокислотном цехе завода и включает четыре высокопроизводительных мокрых электрофильтра. Агрегаты предназначены для очистки металлургических газов от пыли и других примесей для последующей утилизации. Фильтры уже вышли на проектную мощность и в настоящее время обеспечивают двухступенчатую очистку отходящих газов металлургического производства.

Новые электрофильтры запустили по окончании капитального ремонта химико-металлургического комплекса АО «Карабашмедь» в дополнение к шести действующим агрегатам. Это позволило увеличить пропускную способность сернокислотного цеха, которая необходима в связи с введением в эксплуатацию нового оборудования металлургического цеха предприятия — трех современных конвертеров Kumera с газоплотными и аспирационными напыльниками. Комментирует генеральный директор АО «Карабашмедь» Андрей Ханжин: «В результате проведенной в 2017-2019 гг. модернизации производственные мощности нашего предприятия выросли до 170 тыс. тонн черновой меди в год. Ввод в строй нового газоочистного оборудования позволил нам сбалансировать увеличение производительности металлургического цеха и пропускную способность системы газоочистки, чтобы минимизировать нагрузку на окружающую среду в соответствии с экологической стратегией предприятия и всей Группы РМК».