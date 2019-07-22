Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию

Специалисты ввели в эксплуатацию самый мощный в российской орбитальной группировке телекоммуникационный космический аппарат «Ямал-601». Об этом сообщил оператор спутника «Газпром космические системы».

«Несколько дней назад все сети, работавшие на спутнике „Ямал-202“, были успешно переведены на новый спутник», — говорится в релизе на сайте компании.

Аппарат запустили 30 мая с Байконура с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».Однако 1 июня «Газпром космические системы» сообщили, что при выведении на геостационарную орбиту у «Ямала-601» нарушилась ориентация из-за отклонения вектора тяги апогейного двигателя.В результате специалисты французского подразделения разработчика спутника Thales Alenia Space решили «довыводить» его по резервной схеме с использованием двигателей малой тяги.Девятнадцатого июля Thales Alenia Space полностью передала управление аппаратом компании «Газпром космические системы»."Ямал-601″ заменил на орбите спутник «Ямал-202» для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России и на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.Кроме того, аппарат предоставляет пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет в Ka-диапазоне.