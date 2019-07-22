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Космонавтика

Самый мощный российский спутник связи ввели в эксплуатацию

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Специалисты ввели в эксплуатацию самый мощный в российской орбитальной группировке телекоммуникационный космический аппарат «Ямал-601». Об этом сообщил оператор спутника «Газпром космические системы».

«Несколько дней назад все сети, работавшие на спутнике „Ямал-202“, были успешно переведены на новый спутник», — говорится в релизе на сайте компании.

Аппарат запустили 30 мая с Байконура с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М».Однако 1 июня «Газпром космические системы» сообщили, что при выведении на геостационарную орбиту у «Ямала-601» нарушилась ориентация из-за отклонения вектора тяги апогейного двигателя.В результате специалисты французского подразделения разработчика спутника Thales Alenia Space решили «довыводить» его по резервной схеме с использованием двигателей малой тяги.Девятнадцатого июля Thales Alenia Space полностью передала управление аппаратом компании «Газпром космические системы»."Ямал-601″ заменил на орбите спутник «Ямал-202» для оказания услуг фиксированной связи и передачи данных в С-диапазоне на значительной части России и на территории стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.Кроме того, аппарат предоставляет пользователям на территории России услуги связи и высокоскоростного доступа в интернет в Ka-диапазоне.
https://ria.ru/20190722/1556758506.html

Ямала-601, Ямал-202, Протон-М, Бриз-М, спутник, связь, космос
  • Дмитрий Гунин
    22.07.1912:59:26

    Странно, ЛКИ проводили практически месяц, что для аппаратов ГКС несвойственно (предыдущие «Ямалы» сдавались за 2 недели после выхода на целевую орбиту.

    Я уже начал переживать, не прожег ли там чего этот косячный немецкий МД.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~13:01 22.07.19
    #1145233
  • Vladimir Smolnikov
    22.07.1913:16:42

    Все хорошо, что хорошо кончается…

    Странно, ЛКИ проводили практически месяц, что для аппаратов ГКС несвойственно (предыдущие «Ямалы» сдавались за 2 недели после выхода на целевую орбиту.

    Написано же, что выведение на точку стояния было сопряжено с проблемами.

    Главный двигатель не работал. А выведение осуществлялось за счет маломощных подруливающих двигателей. Это сложная операция. Представьте, что вам нужно вычерпать ванну с водой в ванной комнате маленьким совочком. Так вот это примерно тоже самое.

    Но я бы на месте Российской стороны сделал запрос французам о причинах такой ситуации.

    Пусть объяснят, как так получилось и по какой причине. Это и в их интересах кстати тоже…

    #1145236
    • Нет аватара
      22.07.1914:18:51

      интересно сколько ресурса спутника съела резервная схема доведения до целевой орбиты…

      наверняка назначеный срок он уже не прослужит

      на месте российской стороны я бы требовал неустойку…

      а то когда загрязненная нефть поступает из РФ, все западные НПЗ сразу требуют компнсации, а когда европейцы косячат, все тихо?

      #1145245
  • Нет аватара
    22.07.1916:20:48

    Т. е. управления спутника делали французы? Замечательно! Куда уж нам до таких технологий… Они имели возможность им управлять, а потом передали управление газпрому? Изумительно! Конечно же, при «определённой необходимости» они никак не смогут управлять этим спутником, верно? Мы же верим мусьё?

    Доверять разработку узлов критической инфраструктуры — это же … «Эффективно»! Ну, по менагарски. Да?

    Зато у нас ест роскосмос…

    #1145270
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