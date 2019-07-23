Компания «ЭМИС» получила сертификат о признании утверждения типа средств измерений датчиков давления «ЭМИС"-БАР» в Казахстане. Получение данного сертификата открыло возможности поставки датчиков давления торговой марки «ЭМИС» на казахстанские предприятия.

В настоящее время уже получен пакет заказов от нескольких компаний нефтегазовой отрасли Казахстана на поставку датчиков давления «ЭМИС"-БАР». Кроме того, на предприятиях РК востребованы комплексы учета энергоносителей «ЭМИС"-ЭСКО 2210», в комплектацию которых входят данные преобразователи давления.

Плодотворное сотрудничество с казахстанскими партнерами длится уже более 10 лет. За эти годы на объекты различных отраслей промышленности РК было поставлено около тысячи приборов учета торговой марки «ЭМИС».