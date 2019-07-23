В Адыгее открылся новый завод по производству сухих строительных смесей

В Майкопском районе Адыгее ООО «Планета ГИПС» открыла завод по производству сухих строительных смесей.

Новое производство оснащено самым современным высокотехнологичным оборудованием, обеспечено беспрецедентной системой защиты окружающей среды.

Вложения в инвестпроект составили 150 млн рублей. Создано 27 новых рабочих мест. Всего на предприятии работает 65 человек.

ООО «Планета Гипс» с 2008 года занимается переработкой гипсового камня в строительный гипс (алебастр). Сырье добывает ООО «Нерудстройком» в 30 километрах от предприятия.