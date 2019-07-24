Новости дорожного хозяйства

Первую в Республике Алтай двухуровневую развязку открыли для движения транспорта

5 июля, подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Алтай» ввело в эксплуатацию после реконструкции участок федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Майминском районе республики. Дорожники завершили работы на пятом пусковом комплексе объекта, включенного в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Кроме возведения двухуровневой развязки с 77-метровым путепроводом, проект включил строительство новой четырехполосной дороги. В целях повышения безопасности и комфорта проезда на участке протяженностью 2,7 км установили электроосвещение, смонтировали шумозащитные экраны, встречные потоки разделили барьерным ограждением.

Новая трасса отвечает всем современным требованиям: чтобы она справлялась с возрастающими нагрузками, на строительство земляного полотна израсходовано 240 тыс. кубометров грунта, общая толщина конструктивных слоев дорожной одежды составила 75 см. Верхний слой покрытия выполнен из современного и износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Три километра нижнего слоя асфальтобетона уложили на участке автомобильной дороги Уссурийск-Пограничный-Госграница.

Работы ведутся в рамках реконструкции трассы с 13 по 20 километры

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Тюмень

Сегодня 28 июня 2019 года открыт прямой ход по путепроводу на развязке Монтажников — Федюнинского. Теперь дорожникам предстоит достроить вторую половину кольца, съезды со стороны Ново-Патрушево и надземные переходы

Реконструкция трассы А-121 «Сортавала» со строительством новых участков на отрезке Приозерск — Республика Карелия. Начало мая 2019 г

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На участке новой трассы Владивосток — Находка — порт Восточный в районе Артема начали укладку бетона.

Там появится развязка, которая соединит первую очередь дороги с новым 25-километровым участком, который включает в себя мост через реку Артемовка. После окончания работ, которые планируется завершить к декабрю 2020 года, с ветерком по новой трассе можно будет доехать до Царёвки

Ход строительства обхода Лосево и Павловска на М4 на текущий момент:

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Строительство трёхуровневой развязки на 974 километре трассы М-5 «Урал» г.Тольятти

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/PEknsVwWY4I