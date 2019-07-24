В Сеченовском институт создан первый в России лазерный биопринтер

Учёные Сеченовского университета совместно с коллегами из Института фотонных технологий ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» создали первый в России лазерный биопринтер, который «произведет переворот в регенеративной медицине», сообщает пресс-служба вуза.

BioDrop — первый отечественный лазерный биопринтер, работающий по технологии LIFT — биопечати на основе индуцированного лазером переноса клеток. Она помогает с высокой точностью оперировать такими объектами, как биомолекулы и клетки тканей человека или животного. С помощью лазера их можно переносить на субстрат (например, полимерную пленку или стекло), формируя ткань с заданными свойствами.

Над созданием биопринтера российские учёные работали в течение последних нескольких лет, и в настоящее время на нем проводится широкий спектр научных исследований, ориентированных в большей степени на тканевую инженерию.

«Главное отличие BioDrop от разработанных ранее биопринтеров заключается в том, что он может использовать различные готовые структуры из клеток — сфероиды или клеточные пласты, а также очень точно и быстро их перемещать. Это значительно ускоряет и упрощает процесс создания новой ткани. Биопринтер позволяет конструировать сложные структуры с включением сосудов, что повышает вероятность их успешного приживления при трансплантации», — рассказывает директор Института регенеративной медицины Сеченовского университета Петр Тимашев.

Сегодня ученые работают над созданием искусственной барабанной перепонки, обладающей функциональными свойствами, аналогичными in vivo. Работы ведутся на новейшем лазерном биопринтере BioDrop. Полученные предварительные результаты показывают, что применение подходов тканевой инженерии позволяет значительно улучшить закрытие перфорации барабанной перепонки по сравнению с традиционными методами лечения и уверенно прогнозировать дальнейший успех применения технологии биопринтинга. В ближайшем будущем планируется начало доклинических испытаний первой в России напечатанной барабанной перепонки.

Кроме того, технология LIFT позволяет выделять существенно большее разнообразие микроорганизмов из одного образца субстрата (почвы, воды) по сравнению с классическим методом. Эта технология может помочь в выделении неизвестных ранее видов микроорганизмов, представляющих интерес как источник новых биологически активных веществ (антибиотики, ферменты и т. д. ).

Разработка полностью принадлежит ученым Института регенеративной медицины Сеченовского университета и их коллегам из Института фотонных технологий ФНИЦ «Кристаллография и фотоника».