Просторные классы и лаборатории с самым современным оборудованием, 4 этажа и 4 направления подготовки, практика «у постели больного» и интеграция в научную жизнь альма-матер — кампус Брянского филиала Сеченовского Университета готов принять студентов после полной реконструкции и оснащения.

Брянский филиал — первый в России филиал Сеченовского Университета — открыл свои двери 1 сентября 2025 года. Сегодня кампус полностью готов к эксплуатации после масштабной реконструкции. Вместимость Брянского филиала — до 2 500 человек, при этом кампус полностью соответствует требованиям к подготовке разноплановых медицинских специалистов. Для студентов открыты химические классы, а также анатомические и морфологические залы для изучения физиологии и структуры тела человека. Брянцы смогут работать в том числе с нативным материалом, что крайне важно для подготовки исследователей в области биомедицины. Образование в филиале будет практико-ориентированным: освоив теорию и пройдя обучение на симуляционном оборудовании, студенты будут переходить к работе с пациентами в клиниках региона.

В новом учебном году филиал готовится принять более 300 первокурсников, в то время как первый набор из 138 студентов уже закончил свой первый курс. Сегодня студенты обучаются по четырем направлениям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация». Медицинские дисциплины им преподают академики, доктора и кандидаты наук, профессора и доценты Сеченовского Университета.

«Студенты Брянского филиала полностью интегрированы в жизнь университета — участвуют в образовательных, научных, волонтерских, культурных и спортивных проектах альма-матер, — подчеркнул ректор Сеченовского Университета академик РАН Петр Глыбочко. — Ребята, увлеченные наукой, могут выступать на конференциях, заниматься научными проектами и создавать стартапы, а впоследствии — защищать кандидатские и докторские диссертации. Сегодняшние первокурсники — будущие носители уникального набора профессиональных компетенций от работы в сфере информационных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта, до создания биомедицинских клеточных продуктов. Выпускникам Брянского филиала предстоит работать на малой родине, развивать местное здравоохранение и укреплять технологическое лидерство страны в сфере медицины».

Под образовательный процесс в филиале отведено 7000 квадратных метров — четыре этажа, зонированных на четыре общих пространства. Это зона коллективного пользования: предпрофессиональных навыков и умений; функциональная зона; зона обучающих технологий и цифрового пространства; а также зона лабораторных практикумов. В распоряжении студентов будут библиотека, столовая, актовый и спортивный залы. На территории кампуса расположено также общежитие на 68 мест, из которых 15 выделены для преподавателей.

Готовы принять студентов классы по сестринским манипуляциям, первой помощи и безопасности жизнедеятельности, компьютерные классы и станции, на которых будет проводиться объективный структурированный клинический экзамен. Анатомический класс филиала оснащен уникальным интерактивным 3D-атласом анатомии человека Pirogov Anatomy. Для брянцев открыты также лаборатории, к примеру, фантомно-стоматологическая, химико-аналитическая и технологические.

В планах у Брянского филиала — наращивать мощности и расширять список направлений подготовки. Кроме того, будут появляться городские клинические базы, на которых студенты смогут проходить практику и работать. В частности, многофункциональный лечебно-диагностический центр, работать в котором будут брянские врачи, а консультировать, проводить разбор тяжелых случаев — профессора Первого МГМУ. Кроме того, в будущем Университет лицензирует для брянцев программы ординатуры и аспирантуры, а для врачей региона запустит программы постдипломного образования.

https://mpmo.ru/archives/19753

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