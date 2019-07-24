Ростех выводит на российский рынок современный IP-телефон

Научно-производственное предприятие «Сигнал», входящее в концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, совместно с российским разработчиком телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения IVA Technologies запускают серийное производство IP-телефонов IVA. Телефон обладает современными техническими характеристиками и соответствует требованиям, предъявляемым пользователями к современным аппаратам связи. В данный момент телефон проходит процедуру получения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения, а также завершается подготовка его производства для начала серийного выпуска, запланированного на четвертый квартал 2019 года.

IP-телефон IVA — это удобный и многофункциональный телефон, имеющий максимум возможностей для качественной корпоративной связи. Телефон является полностью российским продуктом — от схемотехники и программного обеспечения до прототипирования плат и производства.

НПП «Сигнал» планирует выполнять полный цикл производства IP-телефона IVA, от выпуска, монтажа печатных плат и литья корпуса до финишной сборки, тестирования и упаковки изделия. На мощностях предприятия планируется серийный выпуск телефона IVA в трех модификациях. Основная версия, обеспечивающая связь по протоколу SIP, с возможностью встроенной конференц-связи до четырех абонентов и одновременной регистрации на трех IP АТС, имеет модификацию с механическим размыкателем звукового тракта, что позволяет использовать телефон в помещениях со специальными требованиями по режиму обеспечения безопасности информации. Все модификации телефона могут быть легко интегрированы в существующую инфраструктуру предприятий с IP АТС, поддерживающей открытые спецификации стандарта SIP, для обеспечения высококачественной связи, в том числе с использованием широкополосных аудиокодеков.

«В настоящее время технологии в области создания систем коммуникаций и связи стремительно развиваются. Концерн „Автоматика“, имея высокую компетенцию в вопросах создания средств и систем коммуникации и связи, готов предложить современную разработку — IP-телефон IVA, обладающую высокими техническими характеристиками для организации связи. IP-телефон IVA может использоваться как на коммерческих предприятиях, так и в государственных органах и ведомствах», — прокомментировал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.