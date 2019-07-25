Богословский кабельный завод запустил производство кабельно-проводниковой продукции

РУСАЛ и занимающаяся разработкой, производством и реализацией новых видов кабельно-проводниковой продукции компания ЭЛКА-Кабель сообщают о выходе своего совместного предприятия - Богословского кабельного завода — на полный цикл производства.

Ввод в эксплуатацию после реконструкции второго цеха завода и запуск основного оборудования позволили Богословскому кабельному заводу (БКЗ) перейти от производства алюминиевых полуфабрикатов к выпуску кабельно-проводниковой продукции с жилой из алюминиевых сплавов, аналоги которой в настоящий момент в России не выпускаются.

Мощность предприятия составляет 4400 тонн переработки алюминиевых сплавов, которые будет поставлять РУСАЛ. Выйти на максимальный объем производства БКЗ планирует в течение трех лет.

Предприятие, расположенное в г. Краснотурьинск Свердловской области, будет поставлять на рынок России и стран СНГ три вида кабельно-проводниковой продукции из алюминиевых сплавов: нефтепогружной кабель, самонесущий изолированный провод и гибкий провод для использования на промышленных объектах.

Аналоги гибкого алюминиевого кабеля и нефтепогружного кабеля в России в настоящий момент не выпускаются.

Предприятие приобрело технологическое оборудование и организовало производство трех видов кабельно-проводниковой продукции для нефтехимического производства и общепромышленного потребления — нефтепогружной кабель, гибкий алюминиевый кабель и самонесущие изолированные провода по запатентованной технологии. Продукция ориентирована на внутренний рынок РФ.

В качестве сырья для производства кабельно-проводниковой продукции вместо традиционно используемой меди будут использованы алюминиевые сплавы. Новая продукция будет стоить примерно на 30-40% ниже медьсодержащих аналогов, но при этом сохранит и даже улучшит эксплуатационные свойства относительно прототипов.

Кроме того, завод продолжит производство алюминиевой проволоки, стренги и жил, необходимых для изготовления других видов кабельной продукции.

«Выход предприятия на полный цикл производства будет способствовать укреплению промышленного потенциала региона. По своим характеристикам у кабельно-проводниковой продукции БКЗ на внутреннем рынке не существует аналогов, и она уже востребована российскими электросетевыми, нефтяными и нефтесервисными компаниями», — отметил директор РУСАЛа по новым проектам Алексей Арнаутов.

Компания РУСАЛ и группа «ЭЛКА-Кабель» подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству кабельно-проводниковой продукции в ноябре 2016 года. Финансирование проекта, в котором партнерам принадлежит по 50% участия в капитале, осуществляется на паритетных началах. Общий объем инвестиций — 765 млн рублей. Займ Фонда развития промышленности сотавил 305 млн рублей.

Проект реализован в рамках программы компании РУСАЛ по перепрофилированию неэффективных мощностей с целью создания новых перерабатывающих производств и выпуска конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью.