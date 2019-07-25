«Башнефть» приступила к промышленному выпуску бензина c октановым числом 100

Нефтеперерабатывающий комплекс АНК «Башнефть» (входит в состав НК «Роснефть») начал промышленное производство высокооктанового бензина АИ-100 по собственной технологии. Запуск нового продукта стал возможен благодаря реализации программы модернизации уфимского нефтеперерабатывающего комплекса в рамках стратегии «Роснефть-2022».

АИ-100 предназначен для высокофорсированных двигателей. Его высокие детонационные свойства позволяют в полной мере раскрыть потенциал современных двигателей и повысить эффективность работы моторов спортивных автомобилей.

Компонентный состав топлива АИ-100 был существенно изменен по сравнению с бензином АИ-98-К5. Топливо содержит увеличенное количество высококачественных компонентов, предотвращающих образование отложений. Кроме улучшенных эксплуатационных свойств, автомобильные бензины АИ-100 обладают повышенными экологическими показателями:

снижение на 2,2% количества отложений на впускных клапанах;

уменьшение на 8,8% количества нагара в камере сгорания;

сокращение удельного расхода топлива на 4%.

Высокие экологические характеристики топлива являются следствием использования компонентов с низким содержанием серы.

Новый продукт прошел все квалификационные и стендовые испытания во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти НК «Роснефть», а также получил подтверждение соответствия требованиям техрегламента для бензинов экологического класса К5. АИ-100 производства АНК «Башнефть» соответствует требованиям технического регламента ТР ТС 013/2011 для бензинов экологического класса К5, нормативной документации и нормам методов квалификационной оценки.

Розничные продажи нового бензина АИ-100 начались на 25 АЗС под брендом «Башнефть» в Республике Башкортостан, Свердловской области и Республике Мордовия. С августа текущего года новое топливо поступит в продажу на АЗС компании в Оренбургской области.