В Югре запущен новый цех по производству насосно-компрессорных труб
В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского АО запущен новый цех по производству и ремонту насосно-компрессорных труб. Запуск осуществлен на предприятии «Тюбинг Технолоджи Югра».
Уникальность завода характеризуется высоким уровнем производительности при минимальных энергетических затратах. При этом выпускаемая продукция сертифицирована и имеет паспорт качества. В цехе используется самое современное оборудование, в том числе новые станки, имеющие повышенную производительность. Ранее два цеха производили 1100 труб в сутки. Новый же ежесуточно будет выпускать 800 труб.
Создано более 100 рабочих мест. Также деятельность компании обеспечит поступление в региональный бюджет свыше 30 млн рублей в год, внедрение и использование энергоэффективных технологий.
Задачи «Тюбинг Технолоджи» работают и на национальный проект «Экология». Компания очищает воду, утилизирует производственные отходы, занимается производством, ремонтом и очисткой насосно-компрессорных труб с 2012 года. С 2013 года был построен и введен в эксплуатацию завод по производству жидкого азота с помощью метода низкотемпературной ректификации. Производственные мощности — почти 23 тыс. тонн азота в год.
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