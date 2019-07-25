В Югре запущен новый цех по производству насосно-компрессорных труб

В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского АО запущен новый цех по производству и ремонту насосно-компрессорных труб. Запуск осуществлен на предприятии «Тюбинг Технолоджи Югра».

Уникальность завода характеризуется высоким уровнем производительности при минимальных энергетических затратах. При этом выпускаемая продукция сертифицирована и имеет паспорт качества. В цехе используется самое современное оборудование, в том числе новые станки, имеющие повышенную производительность. Ранее два цеха производили 1100 труб в сутки. Новый же ежесуточно будет выпускать 800 труб.

Создано более 100 рабочих мест. Также деятельность компании обеспечит поступление в региональный бюджет свыше 30 млн рублей в год, внедрение и использование энергоэффективных технологий.

Задачи «Тюбинг Технолоджи» работают и на национальный проект «Экология». Компания очищает воду, утилизирует производственные отходы, занимается производством, ремонтом и очисткой насосно-компрессорных труб с 2012 года. С 2013 года был построен и введен в эксплуатацию завод по производству жидкого азота с помощью метода низкотемпературной ректификации. Производственные мощности — почти 23 тыс. тонн азота в год.