«ЭкоНива» открыла 3 крупных молочных комплекса в Калужской области

26 июля компания «ЭкоНива» запустила в Калужской области 3 животноводческих комплекса общим объёмом инвестиций в 8,5 млрд рублей.

Церемония торжественного открытия всех комплексов состоялась на территории «Уланово».

Комплекс «Уланово» располагается в Медынском районе, два других комплекса «Сугоново» и «Богданино» запущены в Ферзиковском районе. В каждый из объектов вложено почти по 3 млрд рублей.

На ферме «Уланово» предусмотрено доение 2800 голов коров, общая численность стада составит 7 тыс. голов.

— На новом комплексе созданы идеальные условия для поддержания физического состояния коровы. На ферме работает 121 человек. Средний возраст сотрудников — 24 года, мы заинтересованы в привлечении молодых кадров, — сказал основатель и руководитель «ЭкоНивы» Штефан Дюрр в ходе открытия комплекса.

Параллельно идет строительство еще одного молкомплекса «Гусево», численность скота на нем превысит ферму «Уланово» на 500 голов. Оценочно объём инвестиций в строящийся комплекс составляет 3,3 млрд. рублей.

Комплекс «Уланово» является уже шестой фермой УК «ЭкоНива-АПК Холдинга» в Калужской области. На сегодняшний день доля производства молока предприятием в регионе составляет 50%.

На ферму завезены коровы голштинской черно-пестрой породы из Голландии, Дании и Германии. Комплекс рассчитан на 2,8 тысяч голов дойного стада и 4 тысячи голов молодняка. Производственная мощность предприятия составляет 90 тонн молока в сутки.

На территории комплекса три коровника, родильное отделение, силосная площадка, пять лагун для хранения навоза и склад для концентрированных кормов. Оснащение самое высокотехнологичное — доильный зал по типу «карусель» на 72 места и доильный зал «елочка» на 16 мест. Установлена современная система проточного охлаждения молока на 120 тонн, обеспечивающая быстрое охлаждения до 4 ℃, сохранность и высокое качество. Создано более 100 рабочих мест.

«Калужская Нива» в составе холдинга «ЭкоНива» работает в Калужской области с 2006 года. Объединяет хозяйства в Перемышльском, Ферзиковском, Козельском, Медынском, Дзержинском и Малоярославецком районах. Сельхозпредприятие специализируется на производстве молока, растениеводстве, семеноводстве и племенном скотоводстве. Общее поголовье КРС около 39 тысяч голов. Ежедневные надои «Калужской нивы» до открытия сегодня новых комплексов составляли почти 560 тонн.

За 2018 год дотация от государства на калужский дивизион «ЭкоНивы» составила около 1 млрд рублей.

Больше молока Родине!