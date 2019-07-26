РВСН провели пуск межконтинентальной ракеты с полигона Капустин Яр

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) комплекса «Тополь» с полигона Капустин Яр. Об этом говорится в распространенном сообщении Минобороны России.

«26 июля 2019 года с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области боевым расчетом ракетных войск стратегического назначения проведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса «Тополь», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что боевая часть ракеты попала точно в цель. «Учебная боевая часть ракеты с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан). Задачи пуска выполнены в полном объеме», — пояснили в Минобороны.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс «Тополь» с ракетой РТ-2ПМ предназначен для поражения всех типов стратегических целей в любых условиях боевого применения. Трехступенчатая твердотопливная ракета РТ-2ПМ (индекс по Договору СНВ-1 — РС-12М) разработана в Московском институте теплотехники. Головная часть — моноблочная, мощность — 0,5 Мт. Принята на вооружение 1 декабря 1988 года. Максимальная дальность полета — 10500 км, стартовая масса — 45,1 тонн.