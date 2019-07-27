На станцию Нижний Бестях (Якутия) прибыл первый пассажирский поезд

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Сегодня на станцию Нижний Бестях рядом с Якутском прибыл первый пассажирский поезд, положив начало регулярному движению пассажирских поездов на участке Томмот — Нижний Бестях Амурско-Якутской железнодорожной магистрали.

Теперь по нечётным числам из Нижнего Бестяха будет отправляться пассажирский поезд № 327 Нижний Бестях — Томмот — Нерюнгри, который свяжет столицу Якутии с сетью железных дорог страны. В составе нового поезда будут купейные, плацкартные и общие вагоны, обслуживать состав будет акционерная компания «Железные дороги Якутии».

Фото с сайта ysia.ru