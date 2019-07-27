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Транспорт и логистика

На станцию Нижний Бестях (Якутия) прибыл первый пассажирский поезд

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня на станцию Нижний Бестях рядом с Якутском прибыл первый пассажирский поезд, положив начало регулярному движению пассажирских поездов на участке Томмот — Нижний Бестях Амурско-Якутской железнодорожной магистрали.

Теперь по нечётным числам из Нижнего Бестяха будет отправляться пассажирский поезд № 327 Нижний Бестях — Томмот — Нерюнгри, который свяжет столицу Якутии с сетью железных дорог страны. В составе нового поезда будут купейные, плацкартные и общие вагоны, обслуживать состав будет акционерная компания «Железные дороги Якутии».

Фото с сайта ysia.ru

Нижний Бестях, ЖДЯ, Якутия
  • A_SEVER
    27.07.1907:44:33

    Пока так — отправление первого пассажирского поезда до станции Нижний Бестях:

    •  © Фото из открытых источников

    •  © Фото из открытых источников

    Прибытие поезда в Нижний Бестях:

    •  © Фото из открытых источников

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: A_SEVER~10:42 27.07.19
    #1146196
  • Vovantro
    27.07.1913:53:09

    Ещё бы в город Мирный ветку пустили!    

    #1146233
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