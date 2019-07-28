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Пять самых незаменимых технологий России

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/YxnxhzuMNEU
http://politrussia.com/

атомная энергетика, информационные технологии, программное обеспечение, РД-180, газовые центрифуги
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