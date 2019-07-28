Из Москвы в США на поезде. Россия делает невероятное
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sKmJutxkhYk
В субботу на ст. Нижний Бестях прибыл первый официальный пассажирский поезд. В этом выпуске рассказываем почему этов ажно не только для местных жителей, но и для всей страны, а в перспективе — и для всего мира.
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