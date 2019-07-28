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Из Москвы в США на поезде. Россия делает невероятное

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/sKmJutxkhYk

В субботу на ст. Нижний Бестях прибыл первый официальный пассажирский поезд. В этом выпуске рассказываем почему этов ажно не только для местных жителей, но и для всей страны, а в перспективе — и для всего мира.

https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность,
  • Clausson
    28.07.1920:52:20

    Ну да, идее строительства этого моста больше 100 лет. А не построили только по одной причине — он нафиг никому не нужен. Куда, кому ездить и что там возить?

    Отредактировано: Clausson~20:53 28.07.19
    #1146449
    • OptimoPrincipi
      28.07.1921:20:43

      Тоже не понял пафос автора. Я понимаю еще дотянуть ветку до Петровапловск-Камчастского, вот это вдохновляющая задача! Даст сильное развитие всему региону, тем более в условиях потепления климата. А в пиндосию тянуть ветку — ЗАЧЕМ?

      #1146459
      • Clausson
        28.07.1921:26:03

        Единственный оправданный трансконтинентальный проект это энергомост. Вот это по настоящему великая тема найдет своих поклонников по обе стороны Берингова пролива. Но пока там нет даже наших энергосетей.

        #1146461
  • Сергей Котенко
    28.07.1922:14:31

    Ну, всё-таки выпуск про Нижний Бестях, а не про Аляску.

    Нужно продолжать строительство на Якутск и Магадан. Это развитие нашей страны.

    Экономические выгоды от дороги на Аляску пока не просматриваются.

    #1146482
  • Дмитрий-Фрегат
    28.07.1922:46:26

    Всегда с огромным удовольствием смотрю выпуски этой программы, заряжает оптимизмом, показывает реальные примеры труда людей, достойные и доблестные поступки в рубрике «время человека», как правило в конце выпуска. Кратко и ёмко автор объясняет суть, говорит по делу. За это огромное спасибо    

    А реакция у людей зачастую формируется в какой-то степени от заголовка, от названия. Недаром таким приёмом пользуются в информационной сфере, ведь в недавнем выпуске, сам же Евгений рассказывал, что план по созданию в Сергиевом Посаде центра Русской Православной Церкви, журналисты, скажем так, для «красного словца», «окрестили» термином «Православный Ватикан». Так и тут, раз уж в заголовке фигурирует акцент в виде «Из Москвы в США на поезде», то волей не волей, а на этом фокусируется внимание. Скорее всего это играет некую роль в восприятии, мне так кажется.    

    Отредактировано: Дмитрий-Фрегат~22:46 28.07.19
    #1146492
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