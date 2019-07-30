Российская компания освоила производство автовышек на базе Садко NEXT

Завод «Рускомтранс» выпустил очередную новинку — телескопический автогидроподъемник АГП-20Т компакт с высотой подъема 19 метров на базе автомобиля Садко NEXT.

В начале января 2019 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о выпуске заводом новых автогидроподъемников АГП-20Т серии compact на шасси автомобиля ГАЗ-С42R33 NEXT c двухрядной кабиной.

Ранее завод «Рускомтранс» изготавливал телескопические автогидроподъемники АГП-20Т на базе автомобилей: ГАЗ 33106 «Валдай», ГАЗ 331063 «Валдай», ГАЗ 33081 «Садко» (с однорядной и двухрядной кабинами), ГАЗ 33086 «Земляк» (с однорядной и двухрядной кабинами), ГАЗ 3309 «Газон» (с однорядной и двухрядной кабинами), «Газон NEXT» (с однорядной и двухрядной кабинами), КАМАЗ 4308, КАМАЗ 43253, УРАЛ 43206, Hyundai HD 78.

Также завод выпускает на базе различных автомобилей телескопические автогидроподъемники с меньшей высотой подъема, в частности АГП-18Т (высота поъема до 18 м), АГП-14Т (высота поъема до 14,5 м) и прочие автогидроподъемники с высотой 14 метров,18 метров, 20 метров, 22 метра на базе различных автомобилей.

Снаряженная масса новински составляет 4900 кг, а ее полная масса —

6850 кг.

Гидроподъемник имет возможность дистанционного радиоуправления.