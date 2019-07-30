Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан-М» выведен на расчетную орбиту.
В 8:56 по Московскому времени с космодрома Плесецк была запущена ракета «Союз-2.1а» со спутником связи «Меридиан-М». В расчетное время, в 9:05 спутник вместе с разгонным блоком «Фрегат» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя, сообщили в Минобороны.
Спутник «в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», отметили в ведомстве."С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", — добавили в Минобороны.
Старт ракеты был выполнен с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк в штатном режиме. По словам военных, пуск и предстартовые операции прошли штатно. Контроль старта и полета ракеты вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.
Это третий космический запуск с Плесецка в 2019 году и десятый по счету, осуществленный с отечественных космодромов.
Аппарат «Меридиан» запущен в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Это спутник связи, изготовленный компанией «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени Решетнева. Сегодняшний запуск — первый после почти 5-летнего перерыва в пусках аппаратов серии и первый запуск усовершенствованной версии КА.
КА «Меридиан» построен на базе усовершенствованной платформы Ураган-М, используемой
Срок активной эксплуатации КА «Меридиан-М» составляет 7 лет.
В данный момент в эксплуатации находятся 4 КА «Меридиан», запущенные в 2010-2014 гг., 2 из них работает за пределами САС без существенных замечаний.
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