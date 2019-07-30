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Космонавтика

Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан-М» выведен на расчетную орбиту.

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В 8:56 по Московскому времени с космодрома Плесецк была запущена ракета «Союз-2.1а» со спутником связи «Меридиан-М». В расчетное время, в 9:05 спутник вместе с разгонным блоком «Фрегат» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя, сообщили в Минобороны.

Спутник «в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», отметили в ведомстве."С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", — добавили в Минобороны.

Старт ракеты был выполнен с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк в штатном режиме. По словам военных, пуск и предстартовые операции прошли штатно. Контроль старта и полета ракеты вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.

Это третий космический запуск с Плесецка в 2019 году и десятый по счету, осуществленный с отечественных космодромов.

  •  © space.skyrocket.de

Аппарат «Меридиан» запущен в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Это спутник связи, изготовленный компанией «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени Решетнева. Сегодняшний запуск — первый после почти 5-летнего перерыва в пусках аппаратов серии и первый запуск усовершенствованной версии КА.

КА «Меридиан» построен на базе усовершенствованной платформы Ураган-М, используемой в т. ч. на КА «Глонасс-М». Вес спутника составляет более 2000 кг.

Срок активной эксплуатации КА «Меридиан-М» составляет 7 лет.

В данный момент в эксплуатации находятся 4 КА «Меридиан», запущенные в 2010-2014 гг., 2 из них работает за пределами САС без существенных замечаний.

https://www.militarynews.ru/story.asp?rid=1&nid=513772&lang=RU

космонавтика, Плесецк, Меридиан, Союз-2
  • Нет аватара
    30.07.1912:15:20

    практически ноздря в ноздрю

    Китай — 13

    США — 12

    РФ — 10

    А если считать не по космодромам, а по РН, то и вовсе 12 пусков российских РН в 2019!

    #1146877
    • Дмитрий Гунин
      30.07.1912:17:52

      А если считать не по космодромам, а по РН, то и вовсе 12 пусков российских РН в 2019!

      Именно так. Если считать запуски с Куру и отбросить неудачные, то РФ впервые с 2016 года обошла Китай и стала вровень с США.

      Завтра запуск «Прогресс», а впереди август с еще как минимум 4 запланированными пусками.

      Борьба будет жаркой!

      Отредактировано: Дмитрий Гунин~12:22 30.07.19
      #1146878
      • Нет аватара
        30.07.1914:15:57

        А в чем борьба то? КОличество запусков? Это уже не самый важный показатель.

        #1146913
        • Дмитрий Гунин
          30.07.1914:34:35

          Подавляющее большинство ПН по итогам 7 месяцев 2019 года — собственной разработки и производства, доля запущенных прикладных гражданских и тяжелых спутников также значительно выросла, особенно по сравнению с провальным 2018 годом, когда из всего 16 успешных запусков 4 были пуски КА малого класса, массой менее 500 кг.

          Отредактировано: Дмитрий Гунин~14:41 30.07.19
          #1146921
  • Андрей Евсеенко
    30.07.1914:51:38

          

    #1146925
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