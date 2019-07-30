Запущенный с Плесецка спутник «Меридиан-М» выведен на расчетную орбиту.

В 8:56 по Московскому времени с космодрома Плесецк была запущена ракета «Союз-2.1а» со спутником связи «Меридиан-М». В расчетное время, в 9:05 спутник вместе с разгонным блоком «Фрегат» штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя, сообщили в Минобороны.

Спутник «в расчетное время выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», отметили в ведомстве."С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально", — добавили в Минобороны.

Старт ракеты был выполнен с пусковой установки № 4 площадки № 43 космодрома Плесецк в штатном режиме. По словам военных, пуск и предстартовые операции прошли штатно. Контроль старта и полета ракеты вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.

Это третий космический запуск с Плесецка в 2019 году и десятый по счету, осуществленный с отечественных космодромов.

Аппарат «Меридиан» запущен в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Это спутник связи, изготовленный компанией «Информационные спутниковые системы» (ИСС) имени Решетнева. Сегодняшний запуск — первый после почти 5-летнего перерыва в пусках аппаратов серии и первый запуск усовершенствованной версии КА.

КА «Меридиан» построен на базе усовершенствованной платформы Ураган-М, используемой в т. ч. на КА «Глонасс-М». Вес спутника составляет более 2000 кг.

Срок активной эксплуатации КА «Меридиан-М» составляет 7 лет.

В данный момент в эксплуатации находятся 4 КА «Меридиан», запущенные в 2010-2014 гг., 2 из них работает за пределами САС без существенных замечаний.