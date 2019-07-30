МЧС Дагестана получили новый спасательный катер

23 июля 2019 года в г. Дербент в Дагестане на воды Каспия был спущен спасательный катер РИБ «Марлин 900 Cabin» для постоянного патрулирования прибрежной полосы Дербента и Дербентского района в целях обеспечения безопасности граждан и отдыхающих, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.

Данное судно усилит группировку сил и средств МЧС и будет обеспечивать безопасность на акватории Дербента, в том числе в сложных погодных условиях, что не позволяют делать имеющиеся на вооружении спасательной службы МЧС Дагестана катера малого типа.