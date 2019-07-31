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Армия и Флот

Авиаполк ЗВО в Тверской области завершил комплектование новейшими истребителями Су-35

  •  © media.tvzvezda.ru

Авиационный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Тверской области, завершил комплектование истребителями поколения 4++ Су-35С по гособоронзаказу. Всего в регионе будет базироваться шесть таких самолетов, сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Истребительный полк Западного военного округа завершил комплектование эскадрильи высокоманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С для постоянного базирования в Тверской области. Всего в июле с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре по плану гособоронзаказа поставлены шесть самолетов», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили в пресс-службе, новые Су-35 заменят устаревший авиапарк. Техники и летчики провели приемку воздушных судов на заводе-изготовителе в Хабаровском крае. А летчики прошли переподготовку в Липецке, где на специальных тренажерах учились выполнять фигуры высшего пилотажа на предельных скоростях и нагрузках.

Ранее сообщалось о трех Су-35, доставленных в июле в распоряжение полка по гособоронзаказу.

Су-35 — российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++, оснащен бортовой радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, а также двигателями с управляемым вектором тяги. Он может развивать скорость до 2,5 тыс. км/ч, дальность его полета достигает 3,4 тыс. км, боевой радиус — около 1,6 тыс. км.
https://tass.ru/armiya-i-opk/6718219

ЗВО, Су-35, Тверская область
  • Нет аватара
    31.07.1914:13:33

    Получается сейчас в 790м полку две эскадрильи МИГ-31БМ/БСМ и одна Су-35.

    Отредактировано: vlTepes~14:16 31.07.19
    #1147093
  • Нет аватара
    31.07.1914:17:53

    «Авиационный полк Западного военного округа (ЗВО), дислоцированный в Тверской области, завершил комплектование истребителями поколения 4++ Су-35С по гособоронзаказу. Всего в регионе будет базироваться шесть таких самолетов, сообщили в пресс-службе ЗВО.

    «Истребительный полк Западного военного округа завершил комплектование эскадрильи высокоманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С для постоянного базирования в Тверской области. Всего в июле с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре по плану гособоронзаказа поставлены шесть самолетов», — сказал собеседник агентства."

    Непонятно. В эскадрилье вообще 10/12 самолетов, а пишут про 6. Получается, полуэскадрилья?

    #1147094
    • Нет аватара
      31.07.1914:45:40

      Непонятно. В эскадрилье вообще 10/12 самолетов, а пишут про 6. Получается, полуэскадрилья?

      Остальные получены ранее

      Отредактировано: vlTepes~14:46 31.07.19
      #1147097
      • Нет аватара
        31.07.1914:48:27

        А когда? В прошлом году их вроде не получали. «У меня все ходы записаны» ©

        #1147098
        • Нет аватара
          31.07.1915:41:52

          А когда? В прошлом году их вроде не получали. «У меня все ходы записаны» (c)

          Смотрите.

          Всего в июле с завода-изготовителя в Комсомольске-на-Амуре по плану гособоронзаказа поставлены шесть самолетов

          Это полэскадрильи — июль 2019

          Еще половина была в 2018

          Предположительно, в Хотилово первыми прибыли наблюдавшиеся 29 декабря 2018 года во время промежуточной посадки в Перми два совершавших перелет в Европейскую часть России новых истребителя Су-35С с красными бортовыми номерами «15» и «17». Это два последних самолета из переданной 11 декабря 2018 года Министерству обороны России завершающей по гособоронзаказу 2018 года партии из четырех Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре филиала «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» ПАО «Компания «Сухой» (входит в ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация»).

          Напомним, что по завершении перевооружения в 2018 году на истребители Су-35С 159-го гвардейского истребительного авиационного полка той же 105-й смешанной авиационной дивизии 6-й Ленинградской Краснознамённой армии ВВС и ПВО ЗВО, дислоцированного на аэродроме Бесовец в Карелии, на аэродром Бесовец в октябре и декабре 2018 года дополнительно прибыли из Комсомольска-на-Амуре четыре истребителя Су-35С новой постройки КнААЗ с красными бортовыми номерами новой серии «11», «12», «14» и «16». По всей видимости, данные самолеты используются в Бесовце для изучения личным составом 790-го авиационного полка и в самое ближайшее время также будут переброшены в Хотилово.

          #1147102
        • Seriomilander
          31.07.1915:46:06

          Ранее в конце-декабря 2018 года и начале 2019 года в состав 790-го полка поступили шесть истребителей Су-35С, изготовленных КнААЗ по Гособоронзаказу 2018 года — самолеты с красными бортовыми номерами 11, 12 и с 14 по 17.

          По завершении перевооружения в 2018 году на истребители Су-35С 159-го гвардейского истребительного авиационного полка, на аэродром Бесовец в октябре и декабре 2018 года дополнительно прибыли из Комсомольска-на-Амуре четыре истребителя Су-35С новой постройки КнААЗ с красными бортовыми номерами новой серии 11, 12, 14 и 16. По всей видимости, данные самолеты используются в Бесовце для изучения личным составом 790-го авиационного полка и в самое ближайшее время также будут переброшены в Хотилово.

          Предположительно, в Хотилово прибыли наблюдавшиеся 29 декабря 2018 года во время промежуточной посадки в Перми два новых истребителя Су-35С с красными бортовыми номерами 15 и 17. Это два последних самолета из переданной 11 декабря 2018 года Министерству обороны России завершающей по гособоронзаказу 2018 года партии из четырех Су-35С постройки Комсомольского-на-Амуре филиала «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» ПАО «Компания «Сухой».

          Отредактировано: Seriomilander~15:47 31.07.19
          #1147103
          • Нет аватара
            31.07.1916:10:02

            Ага, передали получается под «елочку». Т. е. в часть уже поступили в этом году.

            #1147108
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