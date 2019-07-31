Космический корабль «Прогресс МС-12» пристыковался к МКС, поставил новый рекорд скорости

Грузовой корабль «Прогресс МС-12» успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. «Грузовик» прибыл на борт за 3 часа 19 минут, совершив всего 2 витка вокруг Земли.

Он поставил новый рекорд в истории МКС. «Прогресс МС-12» стал самым «быстрым» космическим кораблем, обогнав своих предшественников: «Прогресс МС-09» прилетел за 3 часа 40 минут, «Прогресс МС-11» — 3 часа 21 минуту.

Новый «Прогресс» доставил на МКС 1,2 тонны сухих грузов, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах.

Запуск космического корабля «Прогресс» был произведен при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома Байконур. Это шестой успешный запуск за июль — довольно впечатляющий результат!