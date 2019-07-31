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Космонавтика

Получены первые изображения с российского телескопа ART-XC

  •  © roscosmos.ru

Получены первые изображения с российского телескопа ART-XC, установленного на космической обсерватории «Спектр-РГ». На снимке, сделанном 30 июля 2019 года, показан яркий рентгеновский пульсар Центавр X-3 (Cen X-3). В ближайшее время будет проводиться юстировка всех семи модулей телескопа ART-XC.

Временной анализ данных показал устойчивый периодический сигнал от источника с периодом 4,8 сек. Расстояние от Земли до обсерватории «Спектр-РГ» на время получения первого света составляло 1 млн 143 тыс. км.

Расположение картинок соответствует расположению модулей телескопа. Внизу — профиль пульсирующего сигнала с периодом около 4,8 секунды, зарегистрированного телескопом ART-XC от этого источника. Более подробная информация будет предоставлена в первом научном релизе проекта «Спектр-РГ».

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Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») — международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.

  •  © www.roscosmos.ru
https://www.roscosmos.ru/26624/

Роскосмос, Спектр-РГ
  • Clausson
    31.07.1923:35:18

    Нуу… с почином!

       

    Вот только:

    Внизу — профиль пульсирующего сигнала с периодом около 4,8 секунды

    Где тут на графике 4,8 секунды? Или иначе, а в каких величинах шкала?

    Не придираюсь — правда интересно.

    Отредактировано: Clausson~23:38 31.07.19
    #1147214
    • Нет аватара
      01.08.1909:00:46

      Шкала в периодах пульсации

      #1147256
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