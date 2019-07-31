Получены первые изображения с российского телескопа ART-XC, установленного на космической обсерватории «Спектр-РГ». На снимке, сделанном 30 июля 2019 года, показан яркий рентгеновский пульсар Центавр X-3 (Cen X-3). В ближайшее время будет проводиться юстировка всех семи модулей телескопа ART-XC.

Временной анализ данных показал устойчивый периодический сигнал от источника с периодом 4,8 сек. Расстояние от Земли до обсерватории «Спектр-РГ» на время получения первого света составляло 1 млн 143 тыс. км.

Расположение картинок соответствует расположению модулей телескопа. Внизу — профиль пульсирующего сигнала с периодом около 4,8 секунды, зарегистрированного телескопом ART-XC от этого источника. Более подробная информация будет предоставлена в первом научном релизе проекта «Спектр-РГ».

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Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» («Спектр-РГ») — международный российско-германский проект, который нацелен на создание орбитальной астрофизической обсерватории для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне.