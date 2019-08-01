Подписан приёмный акт гидрографического судна «Александр Рогоцкий»
22 июля во Владивостоке после успешного завершения ходовых и государственных испытания подписан приёмный акт малого гидрографического судна «Александр Рогоцкий». Это первое судно серии, построенное по модернизированному проекту 19910, разработанному КБ «Вымпел» с учётом опыта эксплуатации 2-х первых судов.
Серия:
«Вайгач» — построено в 2007 году на Рыбинском ССЗ (сейчас ООО «Верфь братьев Нобель»)
«Виктор Фалеев» — построено в 2013 году на ССЗ «Восточная верфь» (Владивосток)
АО «Судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск)
Заводской № 01801 — заложено
Заводской № 01802 — заложено
ОАО «Судостроительный завод имени Октябрьской революции» (Благовещенск)
Заводской № 201 — заложено
Гидрографическое судно предназначено для обеспечения безопасности судоходства: постановки и снятия плавучих средств навигационного оборудования, обслуживания и ремонта береговых и плавучих навигационных устройств, промерных работ и съёмки рельефа дна, а также доставки груза на необорудованное побережье для обеспечения работ гидрографических подразделений.
Технические характеристики:
Водоизмещение: 1270 т.
Главные размерения: длина — 59 м, ширина — 11.4 м, осадка — 3 м.
Максимальная скорость хода: 12.5 узлов
Дальность плавания: 2000 миль
Автономность: 15 суток
Экипаж: 17 человек
Читайте также...
- Гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» во Владивостоке
- Видеорепортаж о строительстве гидрографического судна «Александр Рогоцкий»
- Гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» для ВМФ России спущено на воду