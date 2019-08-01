В Киржаче Владимирской области открыт новый корпус больницы

В Киржачской райбольнице Владимирской области перерезали «красную ленточку» в честь открытия нового диагностического корпуса площадью в 400 «квадратов» — там будут лечить онкобольных.

В диагностическом корпусе площадью 400 м2 разместились кабинеты акушеров-гинекологов, уролога, онколога, два кабинета ультразвуковой диагностики, блок эндоскопических методов исследований, кабинет маммографии и биохимическая лаборатория. Сейчас в новом корпусе работают 13 врачей-специалистов и около 20 медицинских работников среднего звена.

В новом корпусе Киржачской ЦРБ — два ультразвуковых аппарата, цифровой маммограф, кольпоскоп, эндоскопическая стойка с возможностью проведения гастроскопии и колоноскопии, автоматические биохимические анализаторы и другое оборудование.

В ближайших планах развития центра амбулаторной онкологической помощи в Киржаче — установка и запуск мультиспирального компьютерного томографа.

Также диагностический корпус оснащён современным оборудованием и системами климат-контроля, видеонаблюдения и противопожарной сигнализацией.

Этот корпус на территории больницы начали строить ещё в 1980-х годах, но с распадом Советского Союза стройка была заморожена. И только в 2018 году на капитальный ремонт и техническое оснащение медицинского недостроя из бюджета Владимирской области было выделено более 70 миллионов рублей.

Кроме первичной медицинской помощи на базе нового корпуса разместится межрайонный центр амбулаторной помощи онкобольным.

В рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» во Владимирской области будет организовано шесть таких центров.