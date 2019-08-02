Волгоградская область начала экспорт лецитина
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Маслоэкстракционный завод из Новоаннинского района Вологодской области начал производить подсолнечный лецитин, который используется в медицине, пищевой и химической промышленности.
Завод отправил первую партию лецитина массой 20 тонн в Нидерланды, сообщает пресс-служба Вологодской области. До конца года планируется экспортировать 1,8 тыс. тонн продукта.
Маслоэкстракционный завод в Новоаннинском начал работать в 2018 году. В прошлом году здесь было переработано 200 тыс. тонн семян подсолнечника. Производственная мощность предприятия составляет 640 тыс. тонн. Ожидается, что к 2020 году 100% вологодского подсолнечника будет перерабатываться в регионе.
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