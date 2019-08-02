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Экспорт

Волгоградская область начала экспорт лецитина

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Маслоэкстракционный завод из Новоаннинского района Вологодской области начал производить подсолнечный лецитин, который используется в медицине, пищевой и химической промышленности.

Завод отправил первую партию лецитина массой 20 тонн в Нидерланды, сообщает пресс-служба Вологодской области. До конца года планируется экспортировать 1,8 тыс. тонн продукта.

Маслоэкстракционный завод в Новоаннинском начал работать в 2018 году. В прошлом году здесь было переработано 200 тыс. тонн семян подсолнечника. Производственная мощность предприятия составляет 640 тыс. тонн. Ожидается, что к 2020 году 100% вологодского подсолнечника будет перерабатываться в регионе.
https://sfera.fm/news/novosti-kompa...ya-oblast-nachala-eksport-letsitina

Вологодская область, Маслоэкстракционный завод, лецитин
  • Нет аватара
    02.08.1910:13:18

    У вас в заголовке Волгоградская область, а в тексте Вологодская. Исправьте.

    #1147446
  • Нет аватара
    02.08.1910:41:05

    Каргилл все-таки молодцы. Если начинают переработку, так по полной. До самых глубоких переделов. И маржу имеют максимальную. Отечественные переработчики подсолнечника этим похвастать не могут… к сожалению.

    #1147450
    • Roman Wyrzykowski
      02.08.1915:58:02

      Каргилл это мирвой лидер.

      Надо равняться на лидеров и учиться хорошему хотя бы от дьявола    

      Но такой экспорт это очень хорошо и перспективно.

      Россия кормит себя и … ещё мир!

      #1147495
  • Нет аватара
    02.08.1916:15:00

    Я правильно понял, что в России нет потребности в лецитине? Или завод только на экспорт будет работать, а мы потом обратно будем закупать его из-за границы?

    #1147497
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