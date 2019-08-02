«Ижнефтемаш» начал серийное производство новой модели спецтехники

Ижевский завод ГК «Римера» (входит в Группу ЧТПЗ), одно из ведущих российских предприятий нефтяного машиностроения, приступил к выпуску цементировочной установки УНБ-200×70М на шасси грузового автомобиля МАЗ-6317 по заказу компании «Сургутнефтегаз».

Установка УНБ-200×70М используется в процессе бурения и капитального ремонта скважин, а также при проведении других промывочно-продавочных работ на нефтегазовых месторождениях. Она оснащена новым трехплунжерным насосом НТП-250 с рабочим давлением до 70 МПа и на 45% опережает по производительности и максимальному давлению установку УНБ-125×50К с насосом НТП-175. В подготовке технической документации новой установки УНБ-200×70М участвовали сотрудники Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова.

— Руководствуясь актуальными потребностями заказчиков, «Ижнефтемаш» использует новые шасси с современными экологичными характеристиками и широкими техническими возможностями. УНБ-200×70М — первая модель в линейке спецтехники ижевского предприятия ГК «Римера» на базе автомобилей Минского автозавода, — отмечает руководитель Центра исследований и разработок ГК «Римера» Антон Ильин.

Завод «Ижнефтемаш» производит спецтехнику для ремонта и цементирования скважин с 1993 года, преимущественно на шасси автомобилей КАМАЗ и «Урал». Также завод выпускал оборудование на шасси «КрАЗ», TATRA, IVECO. По итогам 1 полугодия 2019 года доля предприятия на российском рынке цементировочных установок составила 23%.