«Технология» поставила остекление для новейших отечественных рельсовых автобусов

Высокопрочное электрообогреваемое остекление производства Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина установлено в кабинах машинистов первых трех рельсовых автобусов РА-3, которые 26 июля 2019 года отправились на Сахалин для выполнения пассажирских перевозок. До конца текущего года предприятие поставит вагоностроительному заводу еще пять комплектов.

Комплект изделий конструкционной оптики для кабины машиниста РА-3 состоит из лобового и боковых стекол. Уникальным является лобовое остекление. Созданный специалистами ОНПП «Технология» высокопрочный панорамный триплекс длиной 2,3 метра и высотой 1,5 метра выполнен из листового силикатного стекла и имеет максимально увеличенную зону обзора машиниста. Наличие электрообогрева дает возможность комфортно и безопасно эксплуатировать технику в любых климатических условиях. Данная продукция сертифицирована на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза ЕАЭС.

Также для комплектации РА-3 «Технология» поставила стекла прожекторов и буферных фонарей.

«Технология» является одним из лидеров в сфере производства остекления для кабин машинистов железнодорожного транспорта и занимает более 50% российского рынка. Предприятие выпускает 300 видов изделий для железнодорожной отрасли и продолжает расширять номенклатуру. В настоящее время мы готовы начать серийные поставки остекления для кабин машинистов инновационного газотепловоза ТЭМГ1 и новой модели российского грузового магистрального тепловоза 2ТЭ25К — 2ТЭ25К3М. Данная продукция уже внесена в реестр поставщиков для предприятий железнодорожной отрасли", — сообщил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Рельсовый автобус РА-3 — новейшая разработка компании «Трансмашхолдинг». Техника может использоваться для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. РА-3 обладает увеличенной на 20% по сравнению с предшественниками конструкционной скоростью, которая составляет 120 км/ч. Первые три рейсовых автобуса уже в ближайшее время начнут осуществлять перевозку пассажиров на острове Сахалин.