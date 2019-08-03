Пивобезалкогольный комбинат «Крым» ввел в эксплуатацию новый роботизированный цех

2 августа на Пивобезалкогольном комбинате «Крым» состоялось торжественное открытие нового складского комплекса и запуск новой роботизированной линии розлива продукции в кеги.

Введение в эксплуатацию складского комплекса позволит увеличить и производственные мощности предприятия, так как общая площадь хранения продукции комбината возросла на 25% или более 2800 паллетомест.

Инвестиции Пивобезалкогольного комбината «Крым» в строительство складского комплекса составили 75 млн. рублей.

Склад готовой продукции № 5 — это современный логистический комплекс, отвечающий самым современным технологическим стандартам. Общая площадь объекта составляет более 3400 кв.м. и позволяет обеспечить грузооборот на уровне 885 тонн в сутки или более 323 тыс. тонн в год.

Пдрядчиками выполнения строительных работ являются компании из Крыма. Данный подход по выбору местных подрядных организаций позволил инвестированным в строительство средствам остаться в экономике Республики Крым.

Новая линия розлива продукции в кеги с промышленным роботом — современное и полностью автоматическое оборудование. Новая линия розлива продукции в кегу приобретена в одной из европейских стран и позволяет осуществлять выпуск продукции в металлической кеге производительностью более чем 150 кег/час.

Промышленный робот в составе новой линии предназначен для паллетизации металлических кег. Речь идет о роботе в прямом смысле этого слова, так как данный аппарат осуществляет программируемые операции и контроль полностью без участия человека — с помощью датчиков и собственного компьютера. Разработан данный роботизированный комплекс в одной из стран Тихоокеанского региона, которая является одним из мировых лидеров в сфере высоких технологий.

Запуск промышленного робота в составе новой линии позволил повысить производительность линии еще на 40%, обеспечить высокий уровень безопасности персонала с соблюдением всех стандартов качества.

Собственные инвестиции комбината в оборудование данной линии и промышленного робота составили более 60 млн. рублей.