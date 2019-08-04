В Белгородской области открыт плавательный бассейн

В Ивне открылся плавательный бассейн.

Здание бассейна представляет собой современное, светлое помещение, оснащённое высокотехнологичным оборудованием, предусмотрены условия и для детей, и для взрослых, а также для маломобильных групп населения.

Бассейн, длиной 25 м, шириной 11,08 м, разделён пятью дорожками. Площадь чаши бассейна — 2316 кв. м.