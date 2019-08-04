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Спортивные объекты

В Белгородской области открыт плавательный бассейн

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В Ивне открылся плавательный бассейн.

Здание бассейна представляет собой современное, светлое помещение, оснащённое высокотехнологичным оборудованием, предусмотрены условия и для детей, и для взрослых, а также для маломобильных групп населения.

Бассейн, длиной 25 м, шириной 11,08 м, разделён пятью дорожками. Площадь чаши бассейна — 2316 кв. м.

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https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=31849

Белгородская область, бассейн
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