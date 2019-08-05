Газпромбанк и Уралмашзавод запустили производство на градообразующем предприятии Орска

4 августа на промышленной площадке МК ОРМЕТО-ЮУМЗ успешно произведена первая пробная плавка стали в 50-тонной электропечи, что позволяет уже в ближайшее время начать производство полного цикла.

По словам Алексея Дегая, генерального директора ООО «Уралмаш-Горное оборудование», которое обеспечивает восстановление машиностроительного комплекса, горячее апробирование оборудования — дуговой электропечи емкостью 50 т стали — прошло успешно: качество первой плавки полностью соответствует предъявленным требованиям.

Запуск электропечи — первого передела металлургического комплекса — позволяет начать полный цикл изготовления изделий: от производства стали до выпуска конечной продукции.

Перезапуск производства, который инициировал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, проходит при поддержке Газпромбанка — основного стратегического партнера ПАО «Уралмашзавод».

"Решение Председателя правления Газпромбанка Андрея Игоревича Акимова о восстановление орского машиностроительного комплекса позволит сохранить высокие компетенции инженерно-конструкторской службы, дать работу высококвалифицированным специалистам, и, что особенно важно, обеспечить уникальным оборудованием предприятия металлургической отрасли", — отметил генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Ян Центер.