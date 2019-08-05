Российские школьники завоевали три медали на международной олимпиаде по географии

5 августа были подведены итоги соревнований для старших школьников, которые почти неделю проходили на территории Специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. На состязаниях, в которых приняли участие представители 43 стран, российская сборная завоевала одну золотую и две серебряные медали.

Лада Антонова (школа № 1518, Москва) получила награду высшей пробы, а Михаил Балабан (лицей № 2, Саратов) и Катарина Мечникова (школа № 192, Москва) завоевали серебро.

Тренерский штаб национальной сборной составили представители Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова. Главным тренером выступил ведущий научный сотрудник географического факультета П.Л. Кириллов, заместителями — заместитель декана географического факультета МГУ Н.А. Мозгунов и заведующий кафедрой социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ А.С. Наумов.

Организатором географического первенства планеты для юниоров по традиции стал Международный географический союз, объединяющий географов из 87 стран.