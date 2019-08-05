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Спортивные объекты

В алтайском селе открылся новый спорткомплекс

  •  © altapress.ru

3 августа в с. Бочкари Целинного района Алтая открыли современный комплекс, предназначенный для игровых видов спорта.

На первом этаже «Спортлайфа» находится просторный зал, предназначенный для тренировок и соревнований по волейболу, баскетболу, футболу и большому теннису. Здесь же есть трибуны на 120 мест, раздевалки и душевые, тренерские комнаты, кабинет врача и гардероб. Паркет в спортзале особенный — сделан он из дорогостоящих качественных материалов и имеет хорошую амортизацию.

На втором этаже здания разместится фитнес-клуб и тренажерный зал. В скором времени сюда должны завести спортивное оборудование.

Новый спортивный комплекс — еще один значимый объект для Бочкарей, построенный по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года». Спортивный объект сдан досрочно.

  •  © altaisport.ru

Это уже второй спортивный объект, открытый в селе за последние годы. В 2015 году здесь открылась ледовая арена.

https://altapress.ru/sport/story/gu...-uzhe-vistraivaetsya-ochered-251897

спортивные объекты , Алтайский край , сельская жизнь
  • Олег Усачёв
    05.08.1922:02:38

    Мдяяя… Дожили…    

    #1147951
  • S G
    06.08.1908:00:31

    Не представлю никак к-нибудь даже захудалый спортзальчик в штате Юта в США, на котором бы было написано русскими буквами «СПОРТ-ЖИЗНЬ».

    #1148010
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