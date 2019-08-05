В алтайском селе открылся новый спорткомплекс

3 августа в с. Бочкари Целинного района Алтая открыли современный комплекс, предназначенный для игровых видов спорта.

На первом этаже «Спортлайфа» находится просторный зал, предназначенный для тренировок и соревнований по волейболу, баскетболу, футболу и большому теннису. Здесь же есть трибуны на 120 мест, раздевалки и душевые, тренерские комнаты, кабинет врача и гардероб. Паркет в спортзале особенный — сделан он из дорогостоящих качественных материалов и имеет хорошую амортизацию.

На втором этаже здания разместится фитнес-клуб и тренажерный зал. В скором времени сюда должны завести спортивное оборудование.

Новый спортивный комплекс — еще один значимый объект для Бочкарей, построенный по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года». Спортивный объект сдан досрочно.

Это уже второй спортивный объект, открытый в селе за последние годы. В 2015 году здесь открылась ледовая арена.