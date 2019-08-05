В Улан-Удэ открылась новая поликлиника онкологического диспансера

5 августа состоялось открытие новой поликлиники онкологического диспансера площадью 4,7 тыс. м2 в столице Бурятии.

Мощность новой поликлиники — 250 посещений в смену. Это в несколько раз больше возможностей старой поликлиники (70 посещений).

Для поликлиники приобретено новое медицинское оборудование стоимостью 490 млн рублей.

— Наше новое и самое современное оборудование позволяет диагностировать опухоли именно на ранних стадиях, ставить правильный диагноз и соответственно начинать своевременное лечение. Это 64-срезовый компьютерный томограф, магнитно-резонансный томограф, это различное рентгеноборудование, в том числе маммограф, который может диагностировать в молочной железе миллиметровые образования, — сообщила главный врач Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера Инесса Шагдурова.

Специалисты поликлиники будут оказывать также медицинскую помощь по новым профилям: онкоурологии, нейроонкологии, эндоскопической хирургии, фотодинамической терапии, лабораторной диагностике и психологии.

Республиканский онкологический диспансер в Улан-Удэ начали строить в августе 2011 года. Из-за финансовых затруднений строительство было приостановлено в 2016 году и возобновлено в феврале 2018 года.

В регионе будет продолжено развитие онкологической службы. В настоящее время ведется строительство лечебно-лабораторного корпуса на 150 мест. Правительство Бурятии также подписало концессионное соглашение о строительстве до 2021 года Центра ядерной медицины, где будет установлен циклотрон и позитронно-эмиссионный томограф.

Общая стоимость строительства трёх объектов составит 2,7 млрд рублей.