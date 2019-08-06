В Дубовском районе Ростовской области ввели в эксплуатацию мост через реку Сал

Это первый капитальный мост через реку, соединяющий село Дубовское и хутор Романов, раньше на этом месте находилась деревянная переправа. Во время разливов реки переправу затопляло и жителям населенных пунктов приходилось добираться до районного центра в прямом смысле вплавь. При этом общее количество проживающих в населенных пунктах людей составляет 2,5 тысячи человек.

Новый мост стоимостью в 200 миллионов рублей составляет в длину 90 метров, у него асфальтобетонное покрытие и две полосы движения.

Кроме того, еще один мост через Сал появится в районе хуторов Гуреев, Калинин и Лопатин. Проект строительства уже готов и в ближайшие два года на его реализацию выделят средства.