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Дорожное строительство

В Дубовском районе Ростовской области ввели в эксплуатацию мост через реку Сал

  •  © rostovgazeta.ru

Это первый капитальный мост через реку, соединяющий село Дубовское и хутор Романов, раньше на этом месте находилась деревянная переправа. Во время разливов реки переправу затопляло и жителям населенных пунктов приходилось добираться до районного центра в прямом смысле вплавь. При этом общее количество проживающих в населенных пунктах людей составляет 2,5 тысячи человек.

Новый мост стоимостью в 200 миллионов рублей составляет в длину 90 метров, у него асфальтобетонное покрытие и две полосы движения.

Кроме того, еще один мост через Сал появится в районе хуторов Гуреев, Калинин и Лопатин. Проект строительства уже готов и в ближайшие два года на его реализацию выделят средства.

  •  © rostovgazeta.ru

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https://rostovgazeta.ru/news/societ...sal-poyavilsya-v-rostovskoy-oblasti

Ростовская обл.
  • Clausson
    06.08.1900:19:39

    Лучше бы деньги пенсионерам раздали. В стране врачи голодают, детям лекарств не хватает, ах, да, навальных в думу не пускают, детей избивают, а вы все про мосты.

    А когда меня в следующий раз санитары развяжут я вам вообще всю правду расскажу…

    Но то такое    

    Кто-нибудь, сведите построенные мосты за полугодие. Очень интересно. А вообще мосты это всегда хорошо.

    #1147980
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