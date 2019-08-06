Ростовская область заняла первое в России место по урожаю зерна

На Дону аграрии по результатам хлебоуборки собрали более 11 млн 140 тысяч тонн зерна наивысшего качества. Урожай ранних зерновых на Дону на 7% превышает показатели 2018 года и на 90% состоит из качественного продовольственного зерна.

В этом году Ростовская область заняла первое место по урожаю хлеба в России. На протяжении 6 лет донской урожай ранних зерновых преодолевает порог в 9 млн тонн, а в 2017 году был поставлен всероссийский рекорд — 12,3 млн тонн. Вместе с тем основу в донском каравае составляет 9,9 млн тонн озимой пшеницы. Около 7-10 лет назад регион выдавал лишь 6-7 млн тонн ежегодно, с учётом поздних культур. Можно говорить о том, что Ростовская область в два раза повысила зерновое производство.

В 2019 году из-за засухи и последовавших за ней дождей темпы уборки резко упали, однако земледельцы Дона работали круглые сутки, стараясь не выбиваться из графика.

В Центре оценки качества зерна отметили, что свыше 90% нового урожая включает наивысшего качества продовольственную пшеницу.

В 2019 году регион поддержало государство — донские аграрии осуществили закупку около 400 комбайнов и тракторов. Согласно прогнозам, из средств федерального и областного бюджетов на развитие сельского хозяйства Дона будет направлено около 6 млрд рублей.

На данный момент Ростовская область в полной мере обеспечивает зерновые потребности, увеличивая экспортный потенциал. К примеру, в прошлом году регион осуществил экспорт сельхозпродукции на сумму 5,4 млрд долларов, что на 32% превышает показатели 2017 года. Таким образом, подчёркивается поэтапное выполнение нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В ближайшие пять лет в Ростовской области выделят приблизительно 190 миллиардов рублей на воплощение 49 нацпроектов.