Новосибирский завод искусственного волокна запустил новое оборудования для литья из пластмасс

В цехе по производству изделий из пластмасс Новосибирского завода искусственного волокна заработали четыре комплекта нового оборудования: скоростные термопластавтоматы для тонкостенного литья, периферийное оборудование и роботы. На данном оборудовании производят полимерные изделия, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения пищевой, химической и другой продукции промышленного назначения.

Новое оборудование позволит улучшить качество выпускаемой продукции и сократить цикл литья в 1,5—2 раза в отличие от предыдущих термопластавтоматов, используемых на предприятии.

В планах предприятия закупка еще пяти комплектов, специализированных термопластавтоматов, с помощью которых цех по производству пластмасс АО «НЗИВ» не только увеличит объем производства, но и расширит номенклатуру выпускаемой продукции.

Новосибирский завод искусственного волокна (АО «НЗИВ», г. Искитим) — один из ведущих производителей изделий из пластмасс хозяйственного и производственно-технического назначения в Сибирском федеральном округе. Предприятие выпускает полимерную тару с 1985 года. Входит в концерн «Техмаш».