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Модернизация

Новосибирский завод искусственного волокна запустил новое оборудования для литья из пластмасс

  •  © regnum.ru

В цехе по производству изделий из пластмасс Новосибирского завода искусственного волокна заработали четыре комплекта нового оборудования: скоростные термопластавтоматы для тонкостенного литья, периферийное оборудование и роботы. На данном оборудовании производят полимерные изделия, предназначенные для упаковывания, транспортирования и хранения пищевой, химической и другой продукции промышленного назначения.

Новое оборудование позволит улучшить качество выпускаемой продукции и сократить цикл литья в 1,5—2 раза в отличие от предыдущих термопластавтоматов, используемых на предприятии.

В планах предприятия закупка еще пяти комплектов, специализированных термопластавтоматов, с помощью которых цех по производству пластмасс АО «НЗИВ» не только увеличит объем производства, но и расширит номенклатуру выпускаемой продукции.

Новосибирский завод искусственного волокна (АО «НЗИВ», г. Искитим) — один из ведущих производителей изделий из пластмасс хозяйственного и производственно-технического назначения в Сибирском федеральном округе. Предприятие выпускает полимерную тару с 1985 года. Входит в концерн «Техмаш».
https://regnum.ru/news/economy/2682355.html

Новосибирская область
  • maxim947
    06.08.1921:31:16

    Все хорошо, но почему нельзя нормально подготовить помещение?! Я все понимаю, что это возможно целевые деньги (или частные, без разницы) и на ремонт конкретно цеха не предназначены, и т. п. Но это не нормально, полы можно ведь было нормально вывести, сделать разметку и полачить? Это конечно вторично, но тоже важно, на мой взгляд.

    Отредактировано: maxim947~21:39 06.08.19
    #1148245
    • Human RS
      06.08.1921:49:49

      Согласен с вами. Увы многие наши производители забивают болт на порядок и чистоту в цехах, в том числе забивают болт на полы.

      Отредактировано: Human RS~21:50 06.08.19
      #1148251
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