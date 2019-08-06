Концерн «Автоматика» начал первые поставки блоков криптозащиты для тахографов

Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех начал поставки блоков криптографической защиты для тахографов — НКМ-2.10. На сегодняшний день заказчикам уже передано более тысячи блоков, в августе планируется поставка 2000 единиц. Концерн намерен занять одну из лидирующих позиций на рынке поставщиков криптографических модулей для данных устройств.

Навигационно-криптографический модуль является компонентом тахографа, предназначенным для аутентификации объекта и защиты информации, обрабатываемой и хранимой в тахографе. Устройство способно противостоять кибератакам, с его помощью повышается безопасность автотранспортных перевозок и обеспечивается контроль режима эксплуатации транспортного средства.

Концерн «Автоматика» внесен в базу ФБУ «Росавтотранс» как второй в России производитель НКМ с версией программного обеспечения v.2.10. Продукция концерна конкурентоспособна по цене и имеет годовую гарантию пользования.

«Концерн «Автоматика» предлагает высококачественные решения для цифровизации транспортной инфраструктуры. Помимо уже запущенного производства НКМ концерн начинает выпуск тахографов (контрольных регистрирующих приборов, предназначенных для установки на грузовых автомобилях и автобусах). Устройство «Атлант КА» отличают удобный и понятный интерфейс и возможность выгрузки данных разными способами (на экран или бумагу, а также через USB-разъем). Кроме того, на базе монтажно-технологического управления дочернего предприятия концерна ОАО «МТУ «Альтаир» открывается мастерская по обслуживанию тахографов. Таким образом, концерн готов предоставлять полный комплекс услуг, связанных с оснащением ТС тахографами», — заявил генеральный директор концерна Владимир Кабанов.