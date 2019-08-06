На энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2 установлены электродвигатели главных циркуляционных насосов
В здании реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 успешно выполнена установлены на штатное место четыре электродвигателя главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА), отвечающих за циркуляцию теплоносителя основного контура. Вес каждого агрегата — около 46 тонн. Сначала электродвигатели собрали на площадке сооружения нового энергоблока, а затем произвели такелаж в гермообъем здания реактора.
В ближайшее время специалисты должны приступить к обвязке электродвигателей обеспечивающими трубопроводами и вспомогательными системами, а затем произвести послемонтажную очистку маслосистемы. Затем начнутся испытания электрической части насосного оборудования — прокрутка ГЦНА на холостом ходу. В период эксплуатации энергоблока основное насосное оборудование первого контура АЭС — четыре главных циркуляционных насосных агрегата будут обеспечивать циркуляцию теплоносителя через активную зону реактора.
Справка: По сравнению с традиционными энергоблоками (ВВЭР-1000) проект, по которому построен блок поколения «3+" Ленинградской АЭС, обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20%, с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет. При этом энергоблок отвечает самым высоким международным требованиям в области ядерной безопасности. Проект ЛАЭС-2 является референтным для таких международных проектов Госкорпорации «Росатом» как Белорусская АЭС, АЭС «Пакш-2», АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Ханхикиви-1»
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