На энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2 установлены электродвигатели главных циркуляционных насосов

В здании реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 успешно выполнена установлены на штатное место четыре электродвигателя главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА), отвечающих за циркуляцию теплоносителя основного контура. Вес каждого агрегата — около 46 тонн. Сначала электродвигатели собрали на площадке сооружения нового энергоблока, а затем произвели такелаж в гермообъем здания реактора.

В ближайшее время специалисты должны приступить к обвязке электродвигателей обеспечивающими трубопроводами и вспомогательными системами, а затем произвести послемонтажную очистку маслосистемы. Затем начнутся испытания электрической части насосного оборудования — прокрутка ГЦНА на холостом ходу. В период эксплуатации энергоблока основное насосное оборудование первого контура АЭС — четыре главных циркуляционных насосных агрегата будут обеспечивать циркуляцию теплоносителя через активную зону реактора.