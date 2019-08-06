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Энергетика и ТЭК

На энергоблоке № 2 Ленинградской АЭС-2 установлены электродвигатели главных циркуляционных насосов

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В здании реактора энергоблока № 2 Ленинградской АЭС-2 успешно выполнена установлены на штатное место четыре электродвигателя главных циркуляционных насосных агрегатов (ГЦНА), отвечающих за циркуляцию теплоносителя основного контура. Вес каждого агрегата — около 46 тонн. Сначала электродвигатели собрали на площадке сооружения нового энергоблока, а затем произвели такелаж в гермообъем здания реактора.

В ближайшее время специалисты должны приступить к обвязке электродвигателей обеспечивающими трубопроводами и вспомогательными системами, а затем произвести послемонтажную очистку маслосистемы. Затем начнутся испытания электрической части насосного оборудования — прокрутка ГЦНА на холостом ходу. В период эксплуатации энергоблока основное насосное оборудование первого контура АЭС — четыре главных циркуляционных насосных агрегата будут обеспечивать циркуляцию теплоносителя через активную зону реактора.

Справка: По сравнению с традиционными энергоблоками (ВВЭР-1000) проект, по которому построен блок поколения «3+" Ленинградской АЭС, обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20%, с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет. При этом энергоблок отвечает самым высоким международным требованиям в области ядерной безопасности. Проект ЛАЭС-2 является референтным для таких международных проектов Госкорпорации «Росатом» как Белорусская АЭС, АЭС «Пакш-2», АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Ханхикиви-1» и т. д. Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС — АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик — АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик — АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».
https://www.rosatom.ru/journalist/n...glavnykh-tsirkulyatsionnykh-nasoso/

Росатом, Ленинградская АЭС-2, энергоблок №2, ГЦНА
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