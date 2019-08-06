В Свободном открылся новый детский сад на 120 мест

Строительство нового детского сада № 9 обошлось в 116,6 миллиона рублей, из них 4 миллиона — вложения областного бюджета, остальная сумма — федеральные средства. Пристройку возвели рядом с действующим садиком — два здания соединил теплый переход.

Теперь вместимость дошкольного образовательного учреждения выросла вдвое — новое здание позволит посещать детский сад еще 120 воспитанникам. Появились и дополнительные рабочие места для 35 человек. Современные стандарты позволят принимать детей с 2-месячного возраста, однако пока желающих отдать в детский сад совсем крохотных малышей в Свободном нет. Кстати, очередей в дошкольные учреждения в настоящее время в городе нет.

Средства на строительство здания для детского сада выделены в рамках единой федеральной субсидии на развитие центров экономического роста. — Здесь до 2020 года реализуются 33 мероприятия на общую сумму 5,5 миллиардов рублей. В итоге здесь кроме детского сада будет построна новая школа на 528 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры железнодорожников (он будет одним из лучших в области) и большое количество объектов коммунально-дорожной инфраструктуры.

В 2020 году власти займутся и старым корпусом — здесь проведут реконструкцию.

Новые здания детских садов в Приамурье до конца 2019 года также откроются в Благовещенске (120 мест), Белогорске (170 мест) и Усть-Ивановке (120 мест). На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов направлено 492 миллиона рублей.