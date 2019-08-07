6 августа в Горном улусе республики Саха открылась полностью асфальтированная дорога от Якутска до Бердигестяха, теперь дорога занимает 1.5 часа вместо 4 часов,(180 км), как было.

Стоимость работ = 13 млрд рублей из федерального бюджета.

Работали:

ПАО «Дорисс»

ООО «Сельдорстрой»

АО «Горный Автодор»

ОАО «Пермдорстрой»

ООО «СУ-888»

ООО «НПО «Мостовик»

Планируется и дальнейшее строительство, на этот момент до села Асыма (что переводится как «Не проезжай, погости у нас»)

Строиться мост через реку Марха, проект уникальный, на вечной мерзлоте, как бы план и научные расчёты на мост через реку Лену.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fT9KD6ZDzIw