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Дорожное строительство

Асфальтирование Якутск — Горный

6 августа в Горном улусе республики Саха открылась полностью асфальтированная дорога от Якутска до Бердигестяха, теперь дорога занимает 1.5 часа вместо 4 часов,(180 км), как было.

Стоимость работ = 13 млрд рублей из федерального бюджета.

Работали:

  • ПАО «Дорисс»
  • ООО «Сельдорстрой»
  • АО «Горный Автодор»
  • ОАО «Пермдорстрой»
  • ООО «СУ-888»
  • ООО «НПО «Мостовик»

Планируется и дальнейшее строительство, на этот момент до села Асыма (что переводится как «Не проезжай, погости у нас»)

Строиться мост через реку Марха, проект уникальный, на вечной мерзлоте, как бы план и научные расчёты на мост через реку Лену.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fT9KD6ZDzIw

p. s. Дорога не очень широкая (а зимой она станет уже еще 1 метр), но заметьте что здесь, во всей Якутии, живёт максимум 1 миллион человек, а ваши соседи расположены через 100 км. Поэтому событие очень важное.

https://news.ykt.ru/article/89933

Якутск
  • Нет аватара
    07.08.1907:25:21

    Плюс к мосту через Марху, длина 560 м., на 756 км. и кстати там же и два моста через реку Мар 55 м. и 34 м. идут подготовительные работы, а может уже и строится мост через реку Тюкян на 702 км. Длина моста 267 м.

    и заключен договор на строительство моста через р. Малая Ботуобуйа на 1151-м км. 191 м.

    и 4-м переправам через Вилюй тоже нужны мосты.

    Отредактировано: alex_uns~07:42 07.08.19
    #1148288
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