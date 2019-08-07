Асфальтирование Якутск — Горный
6 августа в Горном улусе республики Саха открылась полностью асфальтированная дорога от Якутска до Бердигестяха, теперь дорога занимает 1.5 часа вместо 4 часов,(180 км), как было.
Стоимость работ = 13 млрд рублей из федерального бюджета.
Работали:
- ПАО «Дорисс»
- ООО «Сельдорстрой»
- АО «Горный Автодор»
- ОАО «Пермдорстрой»
- ООО «СУ-888»
- ООО «НПО «Мостовик»
Планируется и дальнейшее строительство, на этот момент до села Асыма (что переводится как «Не проезжай, погости у нас»)
Строиться мост через реку Марха, проект уникальный, на вечной мерзлоте, как бы план и научные расчёты на мост через реку Лену.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/fT9KD6ZDzIw
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07.08.1907:25:21