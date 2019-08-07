Золотая соя

© agroinvestor.ru

Древняя и молодая

Соя является одним из самых древних культурных растений. История возделывания этой культуры исчисляется пятью тысячами лет, тогда её начали возделывать в Китае. Однако поистине золотой век сои наступил только в 20-м веке.

В Россию соя попала из Китая. В дореволюционной России её начали выращивать на Дальнем Востоке, посевы составляли от 3 до 5 тыс. га.

Планомерное изучение этой культуры началось уже в Советском Союзе в 20-х годах на Амурской опытной станции. Началом массового внедрения и распространения сои в России следует считать 1924—1927 годы.

Кроме Дальнего Востока в те годы сою в небольших объёмах пытались выращивать в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области. Однако из-за неприспособленности дальневосточных сортов к европейским условиям и слабой технологии возделывания культуры урожаи зерна сои здесь были получены крайне низкие. Из-за позднего созревания часть посевов не удалось убрать. Поэтому на долгое время доминирующее положение занял Дальневосточный регион, где посевы этой культуры планомерно расширялись.

Максимальные урожаи сои в Советском Союзе достигали 800 тыс. тонн в 70-е годы прошлого века. Были разработаны рецептуры по внедрению сои в производство варёных колбас и других продуктов, чем частично компенсировали недостаток высококачественного мяса в стране.

В 80-е годы интерес к сое в СССР начал снижаться, а с ним снижались и посевные площади. В 90-е годы сборы сои упали до 300 тыс. тонн. Посевы на Дальнем Востоке были почти заброшены. Необходимое количество соевых бобов закупались на Западе.

Второй рывок

Возрождение производства сои в России стало возможен благодаря бурному развитию животноводства в начале 2000-х. Высокопродуктивных породы КРС нуждались в современных кормах. Основой их стал соевый шрот.

Потребности животноводов быстро превзошли возможности отечественных соеводов, поэтому в середине прошлого десятилетия Россия превратилась в крупного импортёра соевого шрота. Соя вновь стала рентабельной культурой. Несмотря на несколько худшее качество по сравнению с импортной продукцией, за российские бобы стали предлагать достойную цену, выставляемую на международных биржах.

С 2004 года посевы сои в России начали быстро расти, к 2011 году её валовые сборы увеличились втрое.

Постепенно сформировались два крупных центра выращивания и переработки отечественной сои.

© agroinvestor.ru

Дальний Восток

Ведущую роль в производстве соевых бобов сейчас продолжает играть Дальний Восток. Почти треть урожая собирают в Амурской области. Заметную роль играют Приморский край и Еврейская АО.

© agrovesti.net

Благоприятные природные условия, отработанная десятилетиями технология, собственные семена и научная база, наличие под боком поистине безграничного потребителя (Китая) гарантировали настоящий прорыв в производстве сои и продуктов её переработки на Дальнем Востоке.

В 2018 году Амурская область собирает 1,16 млн тонн сои.

По мере роста урожаев Дальний Восток от простого выращивания культуры переходит к её переработке.

В сентябре 2017 года в Белогорске Амурской области запущен первый в России завод «Амурский» по глубокой переработке сои". Объём инвестиций в этот проект составил более 1,5 млрд рублей. Завод быстро вышел на проектную мощность в 200 тысяч тонн амурской сои.

© teleport2001.ru

В конце 2017 года в Благовещенске Амурской области на маслоэкстракционном заводе «АНК-Холдинг» запущен цех по рафинации и упаковке соевого масла, в который входят линии по рафинации и упаковке соевого масла. Мощность цеха составляет 15 тыс. тонн масла или 15 млн бутылок масла в год.

В конце 2018 года в Ромненском районе Амурской области ООО «Красная звезда» завершило строительство маслоэкстракционного завода. Мощности завода позволют перерабатывать до 100 тысяч тонн сои. На выходе планируется получить около 80 тонн шрота и 18-20 тысяч тонн масла.

В силу экономических и транспортных причин основная часть дальневосточной сои и продуктов её переработки идёт в Китай. В прошлом году экспорт по данным китайской стороны составил 817 тыс. тонн соевых бобов. Туда же уходит и основная часть выпускаемого на заводах соевого шрота.

В Еврейской АО совместно с китайской стороной планируется строительство крупного маслоэкстракционного завода с инвестициями 12 млрд рублей. Планируемая мощность предприятия — 240−270 тыс. т продукции в год.

Европейская часть

На селе в европейской части России в советские времена сою особо и не знали. Но в начале «нулевых» ситуация изменилась радикально.

Дальний Восток, основной производитель сои, далеко, а основные отечественные потребители соевого шрота (крупные животноводческие предприятия) сосредоточены в Центре и на Юге России.

Поэтому европейская часть страны в начале 21 века постепенно превратилась в новый крупный район выращивания сои. Значительные посевы сконцентрированы на Белгородчине, в Курской области и Краснодарском крае. Сейчас эти 3 региона дают уже почти треть урожая сои и продолжают расширять посевы. Урожайность сои в Белгородской и Курской области на 40% превышает дальневосточные показатели.

© agrovesti.net

Одновременно европейский регион стал мощным центром переработки сои:

— в 2007 году Группа «Содружество» запускает маслоэкстракционный завод в Калининградской области, перерабатывающий до 1 млн тонн сои.

— в 2012 году «ЭФКО» запустила крупный завод по переработке сои в Белгородской области производительностью до 4 млн т.

Это на несколько лет обеспечило потребности центральной части страны в продуктах переработки сои.

Однако в 2017-19 году целый ряд компаний заявил о новых серьёзных проектах:

— крупный завод по глубокой переработке сои для собственных нужд планирует построить крупнейший производитель мяса в стране Группа «Черкизово» в Липецкой области. Мощность завода составит 1,5 тыс. тонн в сутки (500 тыс. тонн в год), размер инвестиций не озвучен,

— также в Липецкой области «Черноземье» проектирует завод по переработке сои мощностью 2 тыс. тонн в сутки (до 700 тыс. тонн в год), инвестиции 7 млрд рублей,

— в Курской области компания «Содружество» заявило о намерении построить крупное производство на 300 тыс. тонн соевого шрота с инвестициями 20 млрд рублей,

— в Ростовской области «Агрокомбинат «Ростовский» заявил о намерении построить завод на 100 тыс. тонн соевой продукции,

— в Краснодарском крае «Скармарт» проектирует производтство на 50 тыс. тонн соевых изолятов, 2 млрд инвестиций в первую очередь.

Что сейчас. И ближайшие перспективы

За прошедшее десятилетие Россия значительно увеличила сбор и переработку сои, войдя в восьмёрку мировых производителей.

В 2018 году валовой сбор сои достиг рекордных 4 млн т. Получив хорошую рентабельность в прошлом году, аграрии европейской части России расширили посевы на 130 тыс. га.

© agroamur.ru

В этом году урожай сои в стране ожидается на уровне 4,2 — 4,5 млн. тонн.

Очевидно, что посевы и урожаи сои в ближайшие годы будут расширяться.

© agroamur.ru

Однако, несмотря на впечатляющие достижения, Россия продолжает импортировать более 1,5 млн тонн соевых бобов в год. В данный момент для животноводов центральных регионов страны нужно около 4 млн тонн соевых бобов при нынешней реализации около 2 млн тонн. То есть ещё на 2 млн тонн можно наращивать производство внутри европейской части России. Они будут «съедены» теми потребителями, которые есть на данный момент. С учётом же белорусского завода «Содружества», который поставляет шрот в Прибалтику и Европу, возможно, от ЦФО потребуется и больше 2 млн тонн дополнительного сырья.

В перспективе в ближайшие 5-7 лет в западной части страны (в Центре, Поволжье и на Юге) прирост площадей сои может составить 400-500 тыс. га, на Дальнем Востоке — ещё около 250-300 тыс. га. Также продолжит расти и урожайность культуры.

Сохраняется устойчивый интерес Китая к нашей сое. «В последнее время Китай осуществляет сотрудничество с Россией по поставкам сои главным образом через Дальний Восток Российской Федерации. Мы заинтересованы в развитии диалога, а также в наращивании взаимодействия с производителями из европейской части России», — заявил на недавнем брифинге официальный представитель Минкоммерции КНР Гао Фэн.

Китай заинтересован в первую очередь в поставках сои для своей пищевой продукции. Конкурентным преимуществом России является то, что в стране производится чистая негенномодифицированная соя. И именно в такой сое заинтересован Китай.

Несколько дней назад власти КНР разрешили импорт сои, выращенной во всех регионах России и предназначенной для переработки. Импортируемая из России соя может перевозиться автомобильным, водным, железнодорожным и воздушным транспортом. В сообщении Главного таможенного управления КНР также отмечается, что «принятые меры вступили в силу с момента публикации».

В Министерстве экономического развития в июне 2019 года заявили, что Россия намерена увеличить объём поставок агрокультуры в Китай с 800 тыс. т до 3,7 млн т, прежде всего за счёт ввода новых площадей на Дальнем Востоке.

В то же время ясно, что рентабельность выращивания сои будет неизбежно снижаться. На мировом рынке гигантские объёмы сои продолжают «выбрасывать» США и Бразилия (более чем по 100 млн тонн). Наращивает производство Аргентина (более 50 млн тонн). Эти факторы будут усиливать давление на рынки сои.

*Отдельные данные по разным источникам могут в определённой степени отличаться друг от друга.

http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Proizvodstvo-soi-prognoz-na-sezon-2017-18/

https://agrovesti.net/lib/industries/oilseeds/posevnye-ploshchadi-valovye-sbory-i-urozhajnost-soi-v-rossii-itogi-2018-goda.html

https://www.agroinvestor.ru/analytics/news/31414-rynok-zasypalo-soey/

https://www.zol.ru/review/rynku-soi-grozit-profitsit-proizvodstvo-agrokultury-v-tsentre-stalo-prevyshat-vozmozhnosti-potrebitelej-192602

https://tass.ru/ekonomika/6710991