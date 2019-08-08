Семенной завод открыли в Приморье

Запуск семенного завода по производству сильных семян по технологии Леонида Фадеева состоялся в селе Покровка в четверг, 8 августа. Открытие предприятия позволит увеличить урожайность и экспорт приморской сои.

Современный семенной завод предназначен для пофракционной доработки семян любых сельскохозяйственных культур — от мелкосемянных до самых крупных. В основном здесь будут доработаны семена сои.

— Мощности завода дают возможность производить первичную очистку семян производительностью до 59 тонн в час. На оборудовании калибруют семена на 4-8 фракций. Разделение по удельному весу позволяет получить здоровые сильные семена, — сказали специалисты предприятия.

Цель — увеличить к 2025 году урожайность сои до 25 центнеров с гектара. Сильные семена дают сильные растения, способные реализовать весь генетический потенциал сорта.

Открытие завода состоялось в рамках первой Дальневосточной аграрной конференции. В ней приняли участие специалисты из России, Украины, Великобритании и Китая. Они обсудили инновационные пути получения высоких урожаев сои.