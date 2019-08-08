У «Норникеля» появились еще два цифровых рудника в Заполярье

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Вслед за рудником «Октябрьский» «Норникель» запустил современные операционные диспетчерские центры еще на двух рудниках в Заполярном филиале — «Комсомольском» и «Таймырском». Операционные центры позволяют в режиме реального времени круглосуточно контролировать ход выполнения добычных работ, отвечают за планирование горных работ на всех временных горизонтах. До конца года аналогичные центры будут созданы еще на двух рудниках Заполярного филиала компании — на «Скалистом» и «Маяке». Общая стоимость инвестиций в оборудование операционных центров на всех пяти рудниках «Норникеля» — 400 млн рублей.

«Проект по внедрению операционных центров на рудниках „Норникеля“ позволяет существенно повысить эффективность горного производства за счет оптимизации процессов управления и планирования горными работами, — отметил Андрей Гриценко, руководитель рабочей группы Заполярного филиала „Норникеля“ по трансформации процессов управления горным производством. — Он также позволит увеличить производительность горных подразделений на величину до 10%, обеспечить соответствие качества добываемой горной массы установленным стандартам, обеспечить подготовку шихты для обогатительного передела».

Запуску операционных центров и соответствующей передаче им контрольных и управленческих функций предшествовала длительная работа по созданию подземной инфраструктуры на всех рудниках компании по программе «Технологический прорыв». Благодаря входящему в программу «Технологический прорыв» проекту внедрения радиосвязи и позиционированию горной техники в рудниках Заполярного филиала компании проложена оптоволоконная связь, созданы точки беспроводной системы передачи данных. Доступ к Wi-Fi есть в каждой выработке, сами горные выработки оснащены видеокамерами.

Кроме того, компания самостоятельно разработала уникальное программное обеспечение «Декадно-сменный график», которое позволило отказаться от нецентрализованного подхода и ручного планирования на отдельных участках шахт рудников компании.

При формировании плана работ «Декадно-сменный график» использует данные от горно-геологической системы ГГИС Micromine, которая создает трехмерную систему разрабатываемого рудного тела, наглядно отражает залегание пластов и помогает оптимизировать методы добычи и последовательность обработки запасов.

«Норникель» также работает над проектом «Автоматизированная система управления горными работами» (АСУ ГР), который способствует получению данных о выполнении сменного задания в режиме реального времен. На погрузочно-доставочные машины, самоходные буровые установки, анкероустановщики и подземные электровозы будет установлено навесное оборудование.

«Норникель» планирует запустить аналогичные операционные центры на руднике «Северный» Кольской ГМК в 2020 г. Компания также ведет комплексную работу по созданию цифрового интеллектуального безлюдного рудника.