Испытания МС-21 в Жуковском.

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Летные испытания МС-21-300 продолжаются на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОКБ им. А.С.Яковлева. Все 3 машины задействованы в испытаниях 73051, 73053, 73054.

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Фото https://russianplanes.net август 2019.