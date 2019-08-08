Испытания МС-21 в Жуковском.
Летные испытания МС-21-300 продолжаются на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОКБ им. А.С.Яковлева. Все 3 машины задействованы в испытаниях 73051, 73053, 73054.
Фото https://russianplanes.net август 2019.
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