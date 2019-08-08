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Фотофакты

Испытания МС-21 в Жуковском.

 © russianplanes.net

Летные испытания МС-21-300 продолжаются на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса (ЛИиДК) ОКБ им. А.С.Яковлева. Все 3 машины задействованы в испытаниях 73051, 73053, 73054.

 © russianplanes.net

 © russianplanes.net

 © russianplanes.net

 © russianplanes.net

 © russianplanes.net

 © russianplanes.net

 © russianplanes.net

 © russianplanes.net

 © russianplanes.net

Фото https://russianplanes.net август 2019.
Источник: https://russianplanes.net/st/Irkut/MS-21-300

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МС-21-300 , ПАО "Корпорация "Иркут" , ОАК , авиация
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