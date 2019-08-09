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Авиация

МС-21 — импортозамещение от системы управления двигателем до колёс

 © aviation21.ru

Двигатель ПД-14 для самолёта МС-21 оснащается российской электронно-гидромеханической системой автоматического управления с полной ответственностью (FADEC), сообщил первый заместитель управляющего директора — главный инженер пермского АО «ОДК-СТАР» Роман Усанин.

«Для МС-21 с нуля спроектировали топливную автоматику, которая соответствует мировому уровню», — сказал журналистам главный инженер предприятия. Он отметил, что такая работа была проведена в РФ впервые за долгое время.

Авиационный завод корпорации «Иркут» (ИАЗ) к 2025 году должен довести объём выпуска среднемагистральных самолётов МС-21 до 70 единиц в год.

«Существует пошаговая программа наращивания производственных возможностей и выпуска серийных самолётов. К 2025 году мы должны выйти на выпуск не менее 70 самолётов в год», — сказал в одном из интервью вице-премьер Юрий Борисов.

Серийные поставки самолёта намечены на 2021 год. Перенос сроков серийных поставок с 2020 на год позже связан с необходимостью перейти в производстве крыла самолёта на отечественные композиционные материалы их испытание и сертификацию.

Пермское АО «ОДК-СТАР» — единственное в России предприятие, которое самостоятельно создаёт и поставляет для эксплуатации комплексные электронно-гидромеханические системы автоматического управления, содержащие насосы топливопитания двигателя, цифровые электронные регуляторы с «полной ответственностью» (типа FADEC) и резервную гидромеханическую часть.ъ

В свою очередь Каменск-Уральский литейный завод холдинга «Технодинамика» благодаря новому токарному центру с ЧПУ сможет производить колёса для самолётов МС-21. Токарный центр с ЧПУ предназначен для изготовления крупногабаритных авиационных колёс с диаметром обработки до метра.

Запуск в работу нового металлорежущего оборудования позволит предприятию в рамках программы импортозамещения производить барабаны и реборды колёс к российским пассажирским самолётам, в том числе и к среднемагистральному МС-21.

Новый токарный центр производит изделия с высокими точностными параметрами и качеством поверхности. Конструкция обрабатывающего центра позволяет сохранить плавное перемещение узлов, максимальное тяговое усиление и высокую точность при различных режимах резания. Размеры револьверной головки для инструмента позволяют за одну установку производить глубокую внутреннюю расточку, необходимую в том числе для расточки посадочных мест под подшипники, обеспечивая самые высокие требования конструкторской документации по соосности.

«Участие Каменск-Уральского литейного завода в производстве самолётов МС-21, в поставках которого заинтересованы многие отечественные авиакомпании, очевидно выгодно для всех, − прокомментировал генеральный директор холдинга „Технодинамика“ Игорь Насенков. − Наши предприятия уже разрабатывают для МС-21 компоненты взлётно-посадочного устройства, а также ряд ключевых систем: систему нейтрального газа, систему электроснабжения, кислородную систему, систему пожарной защиты. Теперь, благодаря новому оборудованию, мы сможем производить и колёса высокого качества».

Среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21-300 впервые специалистам и широкой публике будет продемонстрирован в ходе авиасалона МАКС-2019. Самолёт с пассажирским салоном будет выставлен на статической экспозиции, а также примет участие в демонстрационных полётах.
Источник: https://aviation21.ru/ms-21-importo...y-upravleniya-dvigatelem-do-kolyos/

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МС-21-300 , ПАО "Корпорация "Иркут" , ОАК , авиация
  • Нет аватара Инженер2015
    09.08.1909:42:18

    К 2025 году мы должны выйти на выпуск не менее 70 самолётов в год

    значит америкосам пока не удалось сорвать программу МС21,

    запретив японцам поставлять композиты.

    пока всего на год затормозили

    надеюсь мы использовали это время чтобы продвинутся в импортозамещении и других потенциально опасных санкционных компонентов этого самолёта

    от наших западных «друзей» теперь кроме подлянки ждать совсем ничего не приходится

    #1148757
    • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
      09.08.1911:23:57

      пока всего на год затормозили

      По планам 2016 и 2017 года первые поставки должны были начать к концу 2018. Уже три года, как минимум.

      https://www.int...u/russia/552536

      К 2025 году мы должны выйти на выпуск не менее 70 самолётов в год"

      Пока для этого нет ни объема существующих контрактов, ни технологических возможностей НПК Иркут. В цехе агрегатной сборки смонтированы 3 автоматизированные линии стыковки фюзеляжа из запланированных 6, поставка остальных приостановлена из-за санкций. И это только первая очередь, которая расчитана на годовой выпуск 30 самолетов.

      #1148778
  • Андрей Марченко Андрей Марченко
    09.08.1910:49:18

    Мне одному кажется что все американские (и сателлитов) санкции четко направлены на принуждение нашего правительства к развитию отстающих секторов промышленности, кредитно-финансового и ИТ секторов???

    А, например, свой боинг намеренно валят.

    Какая для них в этом выгода?

    #1148770
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