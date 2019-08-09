© aviation21.ru

Двигатель ПД-14 для самолёта МС-21 оснащается российской электронно-гидромеханической системой автоматического управления с полной ответственностью (FADEC), сообщил первый заместитель управляющего директора — главный инженер пермского АО «ОДК-СТАР» Роман Усанин.

«Для МС-21 с нуля спроектировали топливную автоматику, которая соответствует мировому уровню», — сказал журналистам главный инженер предприятия. Он отметил, что такая работа была проведена в РФ впервые за долгое время.

Авиационный завод корпорации «Иркут» (ИАЗ) к 2025 году должен довести объём выпуска среднемагистральных самолётов МС-21 до 70 единиц в год.

«Существует пошаговая программа наращивания производственных возможностей и выпуска серийных самолётов. К 2025 году мы должны выйти на выпуск не менее 70 самолётов в год», — сказал в одном из интервью вице-премьер Юрий Борисов.

Серийные поставки самолёта намечены на 2021 год. Перенос сроков серийных поставок с 2020 на год позже связан с необходимостью перейти в производстве крыла самолёта на отечественные композиционные материалы их испытание и сертификацию.

Пермское АО «ОДК-СТАР» — единственное в России предприятие, которое самостоятельно создаёт и поставляет для эксплуатации комплексные электронно-гидромеханические системы автоматического управления, содержащие насосы топливопитания двигателя, цифровые электронные регуляторы с «полной ответственностью» (типа FADEC) и резервную гидромеханическую часть.ъ

В свою очередь Каменск-Уральский литейный завод холдинга «Технодинамика» благодаря новому токарному центру с ЧПУ сможет производить колёса для самолётов МС-21. Токарный центр с ЧПУ предназначен для изготовления крупногабаритных авиационных колёс с диаметром обработки до метра.

Запуск в работу нового металлорежущего оборудования позволит предприятию в рамках программы импортозамещения производить барабаны и реборды колёс к российским пассажирским самолётам, в том числе и к среднемагистральному МС-21.

Новый токарный центр производит изделия с высокими точностными параметрами и качеством поверхности. Конструкция обрабатывающего центра позволяет сохранить плавное перемещение узлов, максимальное тяговое усиление и высокую точность при различных режимах резания. Размеры револьверной головки для инструмента позволяют за одну установку производить глубокую внутреннюю расточку, необходимую в том числе для расточки посадочных мест под подшипники, обеспечивая самые высокие требования конструкторской документации по соосности.

«Участие Каменск-Уральского литейного завода в производстве самолётов МС-21, в поставках которого заинтересованы многие отечественные авиакомпании, очевидно выгодно для всех, − прокомментировал генеральный директор холдинга „Технодинамика“ Игорь Насенков. − Наши предприятия уже разрабатывают для МС-21 компоненты взлётно-посадочного устройства, а также ряд ключевых систем: систему нейтрального газа, систему электроснабжения, кислородную систему, систему пожарной защиты. Теперь, благодаря новому оборудованию, мы сможем производить и колёса высокого качества».

Среднемагистральный узкофюзеляжный лайнер МС-21-300 впервые специалистам и широкой публике будет продемонстрирован в ходе авиасалона МАКС-2019. Самолёт с пассажирским салоном будет выставлен на статической экспозиции, а также примет участие в демонстрационных полётах.