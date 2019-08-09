НПФ СИГМА внедрила на производство бытовых холодильников ПОЗиС новый импоротозамещающий продукт

Эланган 3030-130 © Фото из открытых источников

На производстве холодильной бытовой техники POZIS прошли испытания опытной партии нового полимерного сырья в рамках программы импортозамещения. Это — пластикат ПВХ марки «Эланган 3030-130» для изготовления уплотнителей для дверей холодильников.

Тонна Элангана 3030-130, в бесфталатном исполнении с допуском на длительный контакт с пищевыми продуктами и кожей человека, переработана для определения нормы выработки готового изделия, параметров экономии при использовании сырья при пуске/переналадке, номенклатуры цветовой гаммы.

Результат испытаний — эталонный образец, на который будет ровняться поставщик Элангана 3030-130 — ООО «НПФ СИГМА» — при поставке промышленной партии материала.

Рецептуры семейства «Эланган 3030» применяются в массовом производстве уплотнителей для холодильников уже более шести лет, в частности, на заводе «Атлант» в Белоруссии, на предприятии «ДОН» в Тульской области.

«Эланган 3030» не уступает международным аналогам, соответствуют директиве 2000/53/ЕС в части требований к материалам/комплектующим, директивам REACH, RoHS 2011/65/EU, экологическим нормативам OHSAS 18001.

Новый материал позволяет экономить на объёме произведённого уплотнителя. Важна плотность сырья в гранулах, которое используется при экструзии профиля. Она измеряется в граммах на кубический сантиметр и, в целом, показывает специалисту, какая масса минерального наполнителя использована в производстве композиции. При высоком содержании мин. наполнителя (≥100 массовых частей), увеличивается вес готового изделия (для измерения без погрешностей рекомендуется использовать длины 5 или 10 м). То есть из тонны гранул предприятие получит не 6,5 тыс.погонных метров, а 5,8 метров уплотнителя. При высокой плотности уменьшается стойкость стенки вставки при многократном изгибе (Ross Flex test), снижается эластичность. Также высокое наполнение полимера сказывается на высоких нагрузках и повышении интенсивности износа материального цилиндра экструдера. Плотность «Эланган 3030» составляет от 1,3 до 1,4 г/см3, в зависимости от выбранной марки, что обеспечивает экономию на сырье и рентабильность на участки экструзии.

Часто платикаты, выполненные с использованием бюджетных пластификаторов или кальций/цинковых стабилизационных комплексов, при переработке и в готовом изделии сопровождает интенсивный запах. В «Эланган3030» использован исключительно высококачественный натуральный антиоксидант (Бельгия), что гарантирует отсутствие неприятных отдушек. Комплекс применяемых модификаторов внутри полимера позволяет продемонстрировать минимальные потери массы уплотнителя при высокотемпературном старении, менее 10% при 70 С в течение 14 дней, а также при контакте с полистиролом: менее 1,75% за 7 суток при 70 С.

Все это крайне важно, если вы стремитесь производить наилучшие холодильники или морозильные камеры. Именно качественный уплотнитель обеспечивает высокую степень изоляции, а значит экономию энергии, отсутствие проникающих запахов, долговечность работы дверцы, качественное позитивное восприятие со стороны потребителя. Именно вязкий характер расплава ПВХ-пластиката «Эланган 3030» позволяет быстро получать повторяемый, прочный шов с равномерно распределённым незаметным валиком. Равномерный поток расплава из фильеры экструдера от партии к партии повторяет точно откалиброванный многокамерный профиль. На испытаниях технологи «ПОЗиС» проконтролировали шаблоном каждые 50 кг переработанной партии и каждый раз получали стабильно качественный результат измерений. А это означает, что профиль из «Эланган 3030-130» в автомате сварки совмещается наиболее точно.