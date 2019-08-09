На КМЗ запущено производство сетчатых фильтров

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На Кингисеппском машиностроительном заводе запущен участок по производству сетчатых фильтров.

Как подтвердили в пресс-службе машзавода, запуск производства приурочен к модернизации производства и расширению ассортимента выпускаемого номенклатуры на предприятии. Новая производственная линяя, позволяющая выпускать до 1000 штук продукции в месяц, состоит их штамповочный и слесарно-сборного участка. Выпускаемые фильтры используется при ремонте судовых двигателей размерности 23/2×30 «Русский Дизель» и размерности 16/17 м 18/20 типа М500 и М50.

Непосредственно фильтрующая сетка изготавливается из высокопрочных материалов, способных выдерживать значительные перепады давления потока жидкости. При производстве компонентов сетчатых фильтров используется нержавеющая, литая или углеродистая сталь, чугун, латунь, графит. Большинство сетчатых фильтров изготавливаются полностью из металла.

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