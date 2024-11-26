Ледокол «Невская застава» вновь введён в эксплуатацию после завершения ремонта

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На Канонерском судоремонтном заводе завершён ремонт винтов и профилактический осмотр винторулевых колонок ледокола «Невская застава». Судно оснащено двумя винторулевыми колонками, которые обеспечивают высокую манёвренность, необходимую для работы на реке. Два главных двигателя ледокола имеют суммарную мощность 3600 лошадиных сил.

После успешного завершения ремонтных работ ледокол вернулся на место постоянного базирования и готов к выполнению задач, включая обеспечение экологической безопасности и реагирование на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

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